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油麻地地盤吊臂車纜索疑斷裂墜鐵枝　擊傷至少4工人 (17:51)

【17:51更新】今日（11日）下午1時43分，油麻地甘肅街及渡船街交界工地發生吊運工業意外，初步資料指吊臂車纜索疑斷裂，鐵枝墜下並擊中4名工人。4人隨後被困，現場所見，消防以吊臂車協助，將擔架床吊下地底救援。

被壓中的4名男工人均清醒。其中兩名重傷者被送往伊利沙伯醫院治理，一人頭部受傷，衣服染有血跡，以氧氣罩協助呼吸，另一人則頭和手受傷，左眼滲血。

根據警方初步調查，當時4名男工人於上址協助搬運鋼筋，其間一輛重型貨車的吊臂鋼纜突然斷開，20枝均長約10米、共重約1.5噸的鋼筋從吊臂墜下，其中幾枝擊中4名事主。人員到場後發現兩名姓吳工人（28及31歲）被壓在幾枝鐵枝下，消防將他們救出，兩人分別頭、肩、手腳受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理；另外兩名姓林（34歲）及姓周（41歲）工人分別腰及腳受傷，自行前往廣華醫院治理。經初步調查，案件列工業意外——有人意外受傷，警方和相關部門會繼續跟進案件。

油麻地消防局高級消防隊長莫柏建表示，現場為中九龍幹綫油麻地東地盤近橋底位置一個物料下放區，面積約10米乘10米，深度約15米。初步調查發現，地盤懷疑吊放鐵枝時，有鐵枝意外墮下，4名男工人走避不及被砸傷。4人中兩人傷勢較嚴重，分別頭及手受傷；另兩人傷勢較輕微，腳部受傷，4人被救出時全部清醒，沒有被鐵枝插著。莫柏建表示，現場地下本身有工程，難斷定哪些東西是意外墜落，但目測有十多支鐵支，每支約32毫米粗、10米長。另外，由於現場是臨時搭建地方，加上樓梯狹窄，消防要動用地盤工具及車輛才能將傷者運返地面。事故中，消防共出動兩輛消防車、4輛救護車、23名消防及救護人員協助救援。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文到伊利沙伯醫院了解事件，她初步了解涉及吊運組件斷裂，令吊運中的鐵枝跌落，砸中4個工人，其中兩人傷勢較重，目前接受搶救；另兩名傷勢較輕者在廣華醫院接受治理。

根據工權會統計，今年已經發生9宗涉及吊運的工業意外，當中6宗涉及有人死亡，包括昨日一名男工遭吊運期間墜下鋁板擊中頭部死亡。蕭倩雯要求政府及業界盡速檢討，並要求勞工處、承建商、路政署儘快交代今次意外成因。

相關字詞﹕工業意外

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