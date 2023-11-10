警拘4人涉騙850萬貸款保證金 退休公務員失200萬退休金 (17:57)

警方在9月及10月接獲11名市民報案，懷疑被財務中介詐騙，他們均收到自稱銀行職員的推銷電話，聲稱可以提供低息貸款，然後轉介他們到一間財務中介公司進行貸款手續。他們其後到上環德輔道中一個寫字樓簽署借貸文件，並且透過現金、支票或銀行轉賬，繳付超過850萬貸款保證金。其後該公司失去聯絡，寫字樓亦人去樓去，事主無法借貸，亦損失保證金，遂向警方報案。

中區重案組聯同商業罪案調查科展開聯合調查。經過情報分析，鎖定一個活躍本地的詐騙集團，並發現該集團今年10月中開始，利用一個新公司名字，在灣仔軒尼詩道一個寫字樓繼續進行詐騙。

警方昨（9日）展開行動，搜查灣仔的新寫字樓，發現兩名騙徒正在該處與第12名事主處理貸款手續。警方遂拘捕該兩名騙徒，並檢取大量貸款文件、5部電腦、點鈔機等。警方昨晚再在中環及葵涌拘捕另外兩名騙徒。4名被捕人均為中國籍，包括兩男兩女，年齡23至29歲，報稱文員、商人同物流工人，全部被通宵扣查。調查仍在繼續當中，不排除更多人被捕。