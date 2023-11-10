7人涉荃葵青遊行否認暴動　承認串謀非法集結 (15:45)

7名被告承認串謀非法集結罪，即謝信誠、湯衛國、梁啟彥、鄧志康、簡子聰、陳慶龍及鄧可盈。湯衛國、梁啟彥、鄧志康、簡子聰另分別承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉29支行山杖、一個能發出鐳射光束的裝置，一個彈射器連同彈丸和一把鎅刀。湯、鄧和簡另承認無牌管有無線電通訊器具。

案情指，案發當日約4時許，大量示威者在德士古道、馬頭壩道、楊屋道和聯仁街集結、堵路和擲汽油彈。警長於5時許看見有3輛私家車停泊在永順街荃灣屠房外，7名被告分別為3車的乘客。警方從車上搜出行山杖、護甲、鋼珠、頭盔等。

謝信誠另涉於2019年10月13日在彌敦道企圖搶走警員的散彈槍等，就企圖搶槍、非法集結等罪判監7年，達區域法院判刑上限。辯方求情時透露，被告至今還押4年，預料最快明年年中獲釋，其間社會氣氛趨向平靜，被告重犯機會低，加上兩罪案發時間、背景相若，望法庭可基於總量刑原則下令本案刑期與另案同期執行。

王官回應指，從法律原則上看不到有理由需將2案刑期全數同期，對辯方說法有保留，傾向認為不用理會部分甚至全數分期執行會否超出刑期上限，「最緊要係適當啊嘛」。