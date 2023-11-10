三跑項目前「工頭」向工人收賄　罪成囚八個月 (14:53)

62歲的丁仕棠為德鑄工程有限公司前「工頭」，早前被裁定六項代理人接受利益及一項代理人索取利益罪名立。

暫委裁判官莊保兒判刑時斥責被告毫無悔意，相信他重犯機會大。莊官指「三跑」項目是香港的重要工程，被告行為破壞社會廉潔風氣，壓榨建造業生力軍，利用年輕人求職心切的弱點，剝削新晉建造業工人用勞力辛苦得來的「血汗錢」，影響大眾對公平就業機會的信心，法庭須判處具阻嚇性刑罰。暫委裁判官早前亦已頒令被告須向德鑄歸還涉案賄款。

案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告為「工頭」，帶領一組工人在項目工地工作。兩名工人先後於2022年2月獲聘，加入被告領導的小組在該工地工作，二人的日薪分別為1,200元及1,450元。

案情透露，被告於2022年3月至6月期間，先後多次向該兩名工人索取每日150元的賄款。兩名工人相信，如他們不支付賄款，便不會獲聘用或會遭被告辭退。被告最終分別從二人收取賄款約5,800元及約8,200元，即合共約14,000元。

廉署就「三跑」項目累計落案起訴26人，被告主要為分判商「工頭」，包括本案被告在內20人認罪或經審訊被定罪，判囚最高16個月，另有四人尚待答辯或審訊。