港珠澳大橋工程造假案　被告申永久終止聆訊被拒 (14:32)

現年65歲被告梁永強被控一項欺詐罪，早前申請暫停進行法律程序。辯方立場指嘉科沒有不誠實意圖，嘉科母公司內部有人決定不向土拓署披露違規，梁雖有份參與討論，但決定權不在他手上，該些決定是基於從律師獲取的法律意見，惟嘉科以法律專業保密特權（LPP）為由拒絕披露法律意見，因此梁不能參考LPP下的內容，使他無法有效抗辯。

法官今日就終止聆訊的申請作出裁決，指當案件出現濫用程序，被告無法獲得公平審訊，或審訊繼續進行會有違公義，辯方可向法庭申請永久終止聆訊，但同時強調此屬於最後手段。法官引述控方陳辭內容指，梁擁有學識及想法，非人云亦云，個人可以作出判斷，加上科嘉內部討論中不只是涉及法律意見，還有關於工程技術測試的討論，可供梁抗辯之用。

法官續指，梁於案發時已有逾35年工作經歷，作為嘉科的營運總監、公司「第二把交椅」，他認為可以不向土拓署披露違規，背後應有其個人想法，可以在不披露LPP內容下說出其想法，包括工程技術測試的討論。法庭認為梁並非不可能獲得公平審訊，故駁回其申請。