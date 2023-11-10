揭721受查警身分囚4個月　林卓廷上訴指基於公眾安全披露 (14:30)

代表林卓廷的大律師沈士文首先陳辭指，《防止賄賂條例》列明披露受查人身份的合理辯解，包括公開對公共秩序或安全的嚴重威脅。本案源於警方在721後委派游統籌721的調查，出現「自己人查自己人」的情況，而游正涉及公職人員行為失當受查，故由游調查721，「係咪會出現821、921，警察係咪會再做呢啲嘢呢？」強調公眾有需要知道游正受查。

沈士文又質疑，律政司主張控罪要旨是被告知悉受查人正就賄賂罪行受查，「無限擴大」控罪。沈主張定罪門檻應是被告有否披露受查人正被調查賄賂罪行，單憑林披露游乃強因721涉及公職人員行為失當受查，不能推敲他必然涉及賄賂，重申公眾應有自由提及任何姓名，不可能因為游乃強正受查，則「呢個名唔提得喇」，質疑律政司的標準「荒謬」。

律政司高級助理刑事檢控專員陳淑文則指，套用上訴方的標準，即使公眾披露某人被廉署調查，而該人明知自己干犯賄賂罪行，只要沒披露涉及甚麼罪行，便不會違法。陳質疑此標準有違立法原意，無法保障廉署調查的隱密性，正達到上訴方所指的「荒謬」情況。

陳淑文又質疑，林在記者會已多次批評警方「自己人查自己人」，已清楚帶出信息，披露游乃強受查沒有增強其信息的效力，亦不會影響公眾秩序，認為「係無需要，披露同公眾安全係完全無關係」。