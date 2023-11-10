男子認與中一女生非法性交判囚9個月　官批被告為私慾牽制事主 (13:17)

被告張展廷（現23歲）修讀商業文憑後任職市場總監。辯方表示，被告親撰求情信並向事主致歉，他已後悔及願意承擔後果。背景和心理報告顯示，被告父母離異使他感孤獨，他對性好奇及過於渴望，向事主施壓要求性交，甚至將責任推卸給她，很少顧及她的感受。他的重犯機會屬中等偏低，報告建議他接受心理治療改善人際關係及對性的態度。

黃官表示，雖然當時13歲的事主X自願和被告性交，但法律不容許未成年少女同意性交。被告即使沒使用暴力，但他牽制及令X與他性交，為自己性慾而不顧對X造成身心傷害。黃官認為本案並非單一事件，被告重犯機會亦非輕微，判刑需具阻嚇力，而且X受情緒困擾。就被告認罪減刑後判監12個月，考慮到他的背景額外減刑3個月，終判囚9個月。

案情指，於2019年1月至11月，被告和X在寓所和屋邨後樓梯間五次性行為，均沒使用避孕套。X稱首次事發時自己並不情願，但被告說「今晚一定要你個處」；X的立場不夠堅定，最終發生性行為。被告另涉3項未經同意下作出的肛交罪獲准存檔法庭。