明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

林定國：國安案僅極端情况交內地審　對本港司法百分百信心 (10:57)

美國5名跨黨派國會議員要求美國政府檢視是否將49名本港法官、檢控官和政府官員列入制裁名單。對於有指制裁行動或會令港府啟動《港區國安法》第55條，將國安案件交內地處理，律政司長林定國認為，不適合揣測或討論假設性問題，稱有百分百信心香港法院可行使管轄權審理國安法案件，強調國安法第55條屬「例外性條款」，只有在出現特定極端情况下，經過清晰機制才會將國安案件交由內地處理，又指根據國安法第40條，國安法的案件一般而言會由香港行使管轄權，由香港警方調查、律政司檢控，而非內地公安或內地檢察院。

林定國說，香港法院於過去3年處理涉國安法案件時，法官一直行使獨立審判權、忠於法官誓言，亦依照證據及法律判案，「如果客觀事實係咁，點解我哋要對香港法庭冇信心？」。林定國又說，不論任何背景人士，如果嘗試影響即將或正在舉行的審判，均屬不可接受、須予以譴責，斥有關行為違反法治精神，更可能構成蔑視法庭。他相信，相關事件只會令香港法律界及司法界更團結，確保司法系統按一如既往的法治精神運作。

另外，港府將於2024年內完成《基本法》第23條立法工作，對於保安局長鄧炳強認為以白紙草案形式（即不設大前提以擬稿形式收集意見）作諮詢非最有效率，林定國承認現時就如何諮詢未有最終定案，如有共識會盡快公布，又說充分理解市民對第23條立法的關注，當局會確保以合適方法、合理時間聽取市民恴見，爭取大眾支持。至於諮詢時間表，他指適合會盡快公布。

相關字詞﹕編輯推介 林定國 港區國安法 23條立法

上 / 下一篇新聞