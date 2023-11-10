林定國：國安案僅極端情况交內地審　對本港司法百分百信心 (10:57)

林定國說，香港法院於過去3年處理涉國安法案件時，法官一直行使獨立審判權、忠於法官誓言，亦依照證據及法律判案，「如果客觀事實係咁，點解我哋要對香港法庭冇信心？」。林定國又說，不論任何背景人士，如果嘗試影響即將或正在舉行的審判，均屬不可接受、須予以譴責，斥有關行為違反法治精神，更可能構成蔑視法庭。他相信，相關事件只會令香港法律界及司法界更團結，確保司法系統按一如既往的法治精神運作。

另外，港府將於2024年內完成《基本法》第23條立法工作，對於保安局長鄧炳強認為以白紙草案形式（即不設大前提以擬稿形式收集意見）作諮詢非最有效率，林定國承認現時就如何諮詢未有最終定案，如有共識會盡快公布，又說充分理解市民對第23條立法的關注，當局會確保以合適方法、合理時間聽取市民恴見，爭取大眾支持。至於諮詢時間表，他指適合會盡快公布。