議員斥荔枝角收押所重建造價高昂　保安局：採用目的為本、實而不華原則 (22:40)

立法會工務小組昨討論荔枝角收押所重建計劃，最終在無人反對下通過，建議由財委會進一步討論。惟多名議員對造價表達關注，其中議員何君堯在會上形容收押所設負壓病房、牙科等設施屬「幾好服侍」，斥「我哋喺出面都無呀，要等，你係裡面仲有條快queue畀你？」。他又批評設宗教設施及圖書館等屬「多餘」，認為立法會的設備也不及收押所。

保安局發言人今日指，懲教院所的醫療設施，包括牙科護理室在內，除確保身體不適的在囚者得到適時診治，亦大幅減低押解在囚者離所往返公立醫院或診所期間，對公眾構成治安風險。局方稱，有別於外間公立牙科診所，院所的牙科診治由衞生署的牙醫定期到訪應診，月均一至兩次，而在囚者與一般市民一樣，須按分流方式處理並排期輪候；而重建計劃中的牙科護理室是用作取替原有的牙科護理室，其他院所的在囚者亦可被安排到荔枝角收押所接受診治。

發言人表示，懲教院所內的宗教服務是著重從道德和靈性方面幫助在囚者，重建計劃的多用途宗教服務室，是為便利不同宗教機構人士而設，以便他們在院所內為在囚者提供宗教服務和協助其更生。

局方又指，羈留在荔枝角收押所的主要是候審的未被定罪者，收押所設施陳舊及配套不足，對羈管環境及在囚者的更生構成影響，故重建計劃中的各項設施，均針對相關情况及按實際運作需要建議。