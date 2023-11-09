《明報》奪消費權益新聞報道四獎項　調查報道摘金 (21:36)

消委會今（9日）公布消費權益新聞報道獎結果，本報共奪得4個獎項，包括調查報道獎金獎、專題特寫獎銀獎，以及新聞攝影獎的銅獎和優異獎。商務及經濟發展局長丘應樺致辭時，提到今年報道獎收到逾370份作品，打破以往紀錄；他形容傳媒一直是政府與消委會的「夥伴」，透過專業持平採訪，探討與消費相關議題，並廣泛報道消委會的消費資訊，有助市民和旅客加強自我保護能力，讓政府推動相關權益方面相得益彰。