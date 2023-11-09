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《明報》奪消費權益新聞報道四獎項　調查報道摘金 (21:36)

消委會今（9日）公布消費權益新聞報道獎結果，本報共奪得4個獎項，包括調查報道獎金獎、專題特寫獎銀獎，以及新聞攝影獎的銅獎和優異獎。商務及經濟發展局長丘應樺致辭時，提到今年報道獎收到逾370份作品，打破以往紀錄；他形容傳媒一直是政府與消委會的「夥伴」，透過專業持平採訪，探討與消費相關議題，並廣泛報道消委會的消費資訊，有助市民和旅客加強自我保護能力，讓政府推動相關權益方面相得益彰。

調查報道獎由本報記者鄭律銘、施晉宇、陳亦瀅及張煒明的「檢疫酒店炒賣系列」奪得金獎，本報去年6月一連數日跟進檢疫酒店遭炒賣現象。當時正值新冠疫情第5波，外地抵港者須入住供應有限的指定檢疫酒店，政府名單有指定房價。獲獎記者表示，留意到有人在內地社交平台稱，可百分百成功協助預約檢疫酒店，但房價比政府指定高，而部分港人卻一房難求。連日報道引起社會和業界關注，政府亦推出三大措施防止炒賣，令供應緊張問題暫告一段落。

專題特寫獎由記者關玉婷《零售價高進口價逾倍　港人捱貴米　去年差幅10年新高》奪銀獎，報道分析工業貿易處10年食米價格數據，發現泰國及越南米進口價持續下跌，本地零售價卻不跌反升，業界人士歸因受疫情影響。

至於新聞攝影獎方面，攝影記者林靄怡「疫照抗　衫照睇」及馮凱鍵「倒垃圾唔係咁易　清潔工執你手尾」，分別奪銅獎及優異獎。馮凱鍵表示，感謝倒樓清潔工及相中的華姐，認為現時高度發展的資本社會，消費者未必知道或關心提供產品或服務背後的人，故提醒大眾享受廉價服務和產品同時，勿忘記背後默默付出的一群，消費者都有消費道德，「做多一步令佢哋無咁辛苦」。

相關字詞﹕消委會 消費權益新聞報道獎

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