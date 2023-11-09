醫療券獎賞先導計劃下周一推出　同一年度累積使用千元可獲額外500元 (18:52)

「獎賞先導計劃」會由今年11月13日起推行至2026年12月31日，分為3個金額累積時段：

首年度（2024年度獎賞）累積時段：今年11月13日至明年12月31日

2025年度獎賞累積時段：2025年1月1日至12月31日

2026年度獎賞累積時段：2026年1月1日至12月31日

衛生署指，每位長者每年度最多可獲取一次獎賞，而所得獎賞的使用期限為翌年12月31日；未及使用的獎賞逾期失效。另外，奬賞不會計算入戶口內8,000元累積金額上限，使用醫療券時會優先自動扣除獎賞；以獎賞支付費用時，不會計算在累積使用金額內，即不可「以獎賞換獎賞」。長者所獲得的獎賞亦不可與配偶共用。

特定基層醫療服務包括由已登記參與長者醫療券計劃的中西醫及牙醫提供的預防疾病、跟進或監測慢性疾病服務，例如健康評估、篩檢、牙齒檢查、洗牙等；亦包括「慢性疾病共同治理先導計劃」的高血壓和糖尿病篩查，及治療階段服務；地區康健中心提供的個人化服務等，香港大學深圳醫院11個指定診療中心和屬下的健康服務中心所提供的預防疾病等門診服務。