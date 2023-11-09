農場餐廳東主拍跌網媒記者手機罪成　判罰款及賠償共5700元 (18:25)

郭官裁決時引述案中證供指，案發的2022年12月7日，事主梁志恒到長沙灣九江街的農場餐廳直播時，遭被告陳興濤（現年65歲）趕走，並拍打事主的手機，令手機跌地，屏幕爆裂及無法使用；被告則自辯稱，事主不肯離開及一直拍攝，構成「滋擾罪」，又不斷講粗言穢語，故擔心他會傷害自己及太太，拍其手機僅自衛及阻止他拍攝。

郭官則質疑，事主的言詞雖然有挑釁性，但他無任何行為威脅他人，看不到會令被告或太太的生命受威脅，加上事主一直在直播被告的行為，若然被告所指的「傷害」是餐廳聲譽，損毁手機根本「無濟於事」；郭官總結被告因不喜歡事主的直播，一時怒惱拍跌手機，裁定他罪成。

沒有律師代表的被告在裁決後表明不會賠償事主、不會求情，「我一定會上訴，任何賠償，我一定唔會賠」，又指當時遭事主滋擾，遂叫太太報案，不明白報案人為何變成被告，並提醒法官「任重道遠」。

郭官判刑時指，餐廳遭受網上的劣評及攻擊，不僅影響生意，亦是攻擊被告本人的心血，明白對被告造成傷害和壓力，考慮被告無案底、一時衝動犯案，終判罰款3000元及賠償2700元。