明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

農場餐廳東主拍跌網媒記者手機罪成　判罰款及賠償共5700元 (18:25)

網媒「蛋蛋俱樂部」男記者去年12月直播到長沙灣「農場餐廳」試食時，遭餐廳東主陳興濤趕走及拍跌其手機，導致手機損壞。陳興濤否認一項刑事損壞罪受審，暫委裁判官郭子丰今（9日）於西九龍裁判法院判陳罪成，並判罰款3000元及向事主賠償2700元。陳興濤表示對判決極度遺憾，必定會上訴，直指「法官閣下你年青，任重道遠！」

郭官裁決時引述案中證供指，案發的2022年12月7日，事主梁志恒到長沙灣九江街的農場餐廳直播時，遭被告陳興濤（現年65歲）趕走，並拍打事主的手機，令手機跌地，屏幕爆裂及無法使用；被告則自辯稱，事主不肯離開及一直拍攝，構成「滋擾罪」，又不斷講粗言穢語，故擔心他會傷害自己及太太，拍其手機僅自衛及阻止他拍攝。

郭官則質疑，事主的言詞雖然有挑釁性，但他無任何行為威脅他人，看不到會令被告或太太的生命受威脅，加上事主一直在直播被告的行為，若然被告所指的「傷害」是餐廳聲譽，損毁手機根本「無濟於事」；郭官總結被告因不喜歡事主的直播，一時怒惱拍跌手機，裁定他罪成。

沒有律師代表的被告在裁決後表明不會賠償事主、不會求情，「我一定會上訴，任何賠償，我一定唔會賠」，又指當時遭事主滋擾，遂叫太太報案，不明白報案人為何變成被告，並提醒法官「任重道遠」。

郭官判刑時指，餐廳遭受網上的劣評及攻擊，不僅影響生意，亦是攻擊被告本人的心血，明白對被告造成傷害和壓力，考慮被告無案底、一時衝動犯案，終判罰款3000元及賠償2700元。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞