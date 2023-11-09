李浩然倡促轉移免遣返聲請者到第三地 (16:22)

李浩然表示，截至去年年底本港共有近14900名聲請者在港居留，估計全數遣返所有聲請者需時10年。而主要聲請來自越南、印尼、巴基斯坦，亦非聯合國難民署中的戰爭區域如敘利亞、烏克蘭、南蘇丹等。聲請成功確立的比率相比以往1998年前越南難民潮的70%，2014年至2022年間平均獲確立成功申請的比率只有1.3%。當中有不少申請被拒後，不斷向各級法院提出司法覆核。李引述保安局數字表示，2021年聲請者向原訟法庭提出司法覆核申請有1675宗，為2014年的60倍。他指有關聲請者或想到較富裕的香港「打工」，故利用免遣返機制及相關的法律程序。

至於提出5項建議包括包括與外地商討將聲請者申請期間轉移第三地，興建半開放式營地供聲請者居住，允許有條件工作換取生活物資，定期檢視申請者來源地及引入預檢措施，如2017年起針對印度入境者實施的入境前預先登記制度；以及加快審核及遣返程序。

針對以上建議，李浩然強調轉移第三地如跟外國合作或涉外交，非特區可處理的範圍，需更多時間討論，惟他稱不少的聲請者是由內地來港，或可考慮由內地處理。至於半開放式營地，他指方案或會類近以往的難民營，集中管理會較現時聲請者散落各區更易處理。至於被問到允許工作是否將黑工合法化時，他表示不是要將黑工「浮上水面」，故換取的不是現金而是生活物資，外國亦有類似做法。