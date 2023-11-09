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印度男認非禮韓國旅客判囚3個月 官批損港形象 (15:05)

46歲印度籍男子今年9月凌晨時分追隨一名正在直播的韓裔女子入中環站，並身壓對方、觸摸其腹部近胸部位置等，他今（9日）在東區裁判法院承認一項非禮罪。裁判官指從片段可見，事主明顯表現抗拒亦試圖擺脫被告，但被告無視對方，行為漸升級，最終非禮事主，相當可恥，亦會損害本港形象，判被告入獄3個月。

被告AMIT持香港身分證、報稱為廚師。辯方求情透露被告已婚，其妻子和3名子女都在印度，其中長子癱瘓，一家人難以在港團聚。案發前兒子病情反覆，被告壓力大於是喝酒，受酒精影響犯案。他事發後已被解僱，但現時獲另一間餐廳聘請。

主任裁判官徐綺薇判刑指，整個事件發生的時間不算短，事主期間表現明顯抗拒和害怕，但被告繼續作冒犯性行為，法庭須保障事主和遊客。雖然辯方求情稱被告因喝了酒犯案，但裁判官明言此並非理由，拒絕索取社會服務令報告，以監禁4個半月為量刑起點，認罪後減至3個月。

案情顯示，韓裔女子X 2023年9月來港旅遊，其間不時會直播。她9月11日凌晨12時許遇見被告，被告上前搭訕，將左手放在X左肩膊，右手則捉住X右臂，X曾提高手臂嘗試擺脫被告，但被告反而緊握她，説「listen listen」和「come with me」。X要求被告放手，但他沒有理會。

當X跑到中環站後，被告緊追其後，在X落樓梯時突然把她推到牆邊，將其身體壓在X上，並碰到X腹部近胸位置，在她耳邊說「I am alone」等。X其後逃跑並尋求幫助，其拍攝的直播片段被檢取作證物。被告於13日被捕，警誡下稱忘記了發生什麼事。

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