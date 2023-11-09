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容許羈留人士取閱機密資料助索煙　懲教助理認罪候判 (12:59)

一名時任懲教署二級懲教助理，涉容許一名羈留人士使用他的職員電子手帳，取得懲教署資料，以尋找另一名羈留人士索取香煙。該懲教助理被廉署控告一項公職人員行為失當罪，他今（9日）在東區裁判法院認罪，續准保釋至11月29日判刑，並索取社會服務令報告。裁判官接納被告一時愚蠢犯案，無證據顯示他有任何得益，相信重犯機會低，但強調所有判刑選項都會考慮。

33歲被告蔡炳燊報稱為前懲教署二級教教助理，控罪指他於2022年5月1日在大潭峽懲教所履行公職時無合理辯解下，故意地作出不當行為。

案情指，懲教署人員電子手帳的密碼及其中內容不得披露予任何人，被告案發當日在羈留者Sandeep Singh要求下容許他操作手帳及取閱內裡的資料，以尋找另一名羈留者的所在位置。被告其後助Singh將字條交給該羈留人士，從他取得一枝香煙，再將香煙帶回給Singh。被告隨後被廉署拘捕，警誡下確認手帳內有羈留者的機密資料，並承認羈留者曾以字條溝通。

辯方求情指，被告從小到大都樂於助人，會做義工幫助弱勢社群，他只是想協助事主取煙，無實際得益，不涉違反誠信，他今年4月已引咎辭職。辯方指該些羈留者為等待被遣返的人士，並非罪犯，無證據顯示他們構成保安風險。辯方同意本案嚴重之處在於手帳資料會外泄，但實際風險小，被告僅誤用權力。

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