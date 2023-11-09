容許羈留人士取閱機密資料助索煙　懲教助理認罪候判 (12:59)

33歲被告蔡炳燊報稱為前懲教署二級教教助理，控罪指他於2022年5月1日在大潭峽懲教所履行公職時無合理辯解下，故意地作出不當行為。

案情指，懲教署人員電子手帳的密碼及其中內容不得披露予任何人，被告案發當日在羈留者Sandeep Singh要求下容許他操作手帳及取閱內裡的資料，以尋找另一名羈留者的所在位置。被告其後助Singh將字條交給該羈留人士，從他取得一枝香煙，再將香煙帶回給Singh。被告隨後被廉署拘捕，警誡下確認手帳內有羈留者的機密資料，並承認羈留者曾以字條溝通。

辯方求情指，被告從小到大都樂於助人，會做義工幫助弱勢社群，他只是想協助事主取煙，無實際得益，不涉違反誠信，他今年4月已引咎辭職。辯方指該些羈留者為等待被遣返的人士，並非罪犯，無證據顯示他們構成保安風險。辯方同意本案嚴重之處在於手帳資料會外泄，但實際風險小，被告僅誤用權力。