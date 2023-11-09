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「SmartPLAY」今啟用登入難　康文署致歉稱早上瀏覽量激增至約廿萬 (15:40)

康文署全新智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY」今早7時啓用，所有用戶必須登記及完成認證方可使用SmartPLAY系統報名參加活動和租訂設施。部分用戶稱無法登入或預訂。康文署對引致市民造成的不便表示歉意，指SmartPLAY今早啓用初期因用戶流量大增，由平日一般數千增至今早的約廿萬。

用戶陳先生指，今早七時起多次嘗試經「智方便」登入「SmartPLAY」，一直無法進入預訂系統，畫面僅顯示「SmartPLAY將於11月9日上午7時正式啟用」的字眼，或顯示「服務異常」。其後數小時接連嘗試亦不果。他批評無法接受數小時也未能登入的情况，不滿新系統所費不菲，又聲稱可同時容納大批用戶，但仍然無法登入。

網上討論區則有不少人稱無法進入系統，或在輪候預訂期間突被「踢走」，亦有人報稱經信用卡付款訂場後沒有紀錄。少數留言者就分享成功訂場的紀錄。

新民黨議員李梓敬亦於立法會會議上指，他今早親身嘗試經「智方便」進入系統時，亦完全無法登入，在認證過程中不斷「彈返出來」，亦有市民向他反映無法登入，不明白為何康文署已長時間準備，但仍出現如此情况，「點解咁簡單嘅嘢都做唔到？」

出席會議的創科局副局長張曼莉就表示，政府資訊科技辦公室今早恆常監察時也發現有關情况，已即時聯絡康文署了解。

康文署回覆本報查詢表示，SmartPLAY今早啓用初期因用戶流量大增，由平日一般數千增至今早的約廿萬，加上部份市民登入後，需適應新系統的版面設定而增加瀏覽時間，系統一些設定未能應付急劇增加的流量，導致登入及等候時間延長、出現錯誤信息、付款後用戶要較長時間才收到確認信息等問題。

康文署指，已即時與承辦商跟進，並立即調整相關設定，今早7時45分起系統陸續改善，現時系統運作大致正常，已有逾1萬人成功訂場。康文署對引致市民造成的不便表示歉意，會密切監察系統運作情況，及就個別用戶的問題作出跟進，包括付款方面的問題。

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