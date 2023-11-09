中大畢業禮段崇智缺席　兩人手持卡牌問「我希望之後嘅中大」被請走 (18:08)

不少畢業生於典禮後冒雨在「百萬大道」拍照留念。近中午12時，有兩名自稱中大生的人士手持兩塊分別寫有「我希望之後嘅中大」、「如果中大無咗......，就唔再係中大」的卡牌，下方貼有數張便條紙，他們稱希望邀請畢業生分享想法，探討及交流對中大人的身分認同、構成歸屬感的因素。他們又稱並非打算宣揚任何事，亦希望在有秩序、不妨礙畢業禮情况下交流。及後有中大職員到場交涉，亦有保安攝錄現場。中大學生事務處長譚綺琳向兩人表示，畢業禮現場人多，需要控制人流，呼籲他們離開，又說學生事務處願意向學生活動提供協助。兩人最後被帶往學生事務處辦公室。

中大回應指，當時有兩名學生在會場附近、未經校方許可下展示標語，亦有學生躺在地上對其他出席人士構成滋擾，有關行為違反「畢業典禮管理規則」。校方獲悉有違規事件發生後，有保安人員到場維持秩序，該數名學生在學生事務處職員勸諭後，終止有關的違規及滋擾行為。中大又重申，絕不容許任何干擾秩序之行為，若有學生違反《榮譽準則及學生行為守則》，將按照現行適用的政策及程序處理。

畢業禮由署理校長陳金樑致辭，他提及中大一直以結合傳統與現代，及融會中國與西方為宗旨，而獲得中大學位代表學生對中華文化的尊重、對創造美好世界的抱負。他指，畢業標誌求學階段的結束及人生新篇章的開始，中大教育除提升學生的專業知識，更重要是培養學生成為對社會有責任感、有能力、慎思明辨，並以人民福祉為己任，以同理心、善心及尊敬他人的心，為世界帶來正面改變的人，期待畢業生日後為社會貢獻，並帶來深遠影響。

陳金樑以普通話致辭時又指，希望各畢業生已做好準備、擁抱機會，尤其是國家發展帶來的機遇，著他們不要看輕自己的力量，「每一個小小的行動，凝聚起來便能產生巨大的變化」。