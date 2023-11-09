明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

中大畢業禮段崇智缺席　兩人手持卡牌問「我希望之後嘅中大」被請走 (18:08)

香港中文大學今起一連3天舉行畢業典禮。校長段崇智缺席典禮，中大確認段因身體不適而未能出席，並稱段對此深感抱歉及恭賀學生畢業。典禮由署理校長陳金樑代為致辭，他先後以英文、普通話、廣東話致辭，其中以廣東話表示，香港有背靠祖國、面向世界的獨特優勢，亦肩負連繫中國與全球的重要使命，期望畢業生利用好「打通內地與世界之間的門的鎖匙」，接通全球，履行社會責任，創造更好的世界。有手持「如果中大無咗......，就唔再係中大」卡牌的學生被要求離開。

不少畢業生於典禮後冒雨在「百萬大道」拍照留念。近中午12時，有兩名自稱中大生的人士手持兩塊分別寫有「我希望之後嘅中大」、「如果中大無咗......，就唔再係中大」的卡牌，下方貼有數張便條紙，他們稱希望邀請畢業生分享想法，探討及交流對中大人的身分認同、構成歸屬感的因素。他們又稱並非打算宣揚任何事，亦希望在有秩序、不妨礙畢業禮情况下交流。及後有中大職員到場交涉，亦有保安攝錄現場。中大學生事務處長譚綺琳向兩人表示，畢業禮現場人多，需要控制人流，呼籲他們離開，又說學生事務處願意向學生活動提供協助。兩人最後被帶往學生事務處辦公室。

中大回應指，當時有兩名學生在會場附近、未經校方許可下展示標語，亦有學生躺在地上對其他出席人士構成滋擾，有關行為違反「畢業典禮管理規則」。校方獲悉有違規事件發生後，有保安人員到場維持秩序，該數名學生在學生事務處職員勸諭後，終止有關的違規及滋擾行為。中大又重申，絕不容許任何干擾秩序之行為，若有學生違反《榮譽準則及學生行為守則》，將按照現行適用的政策及程序處理。

畢業禮由署理校長陳金樑致辭，他提及中大一直以結合傳統與現代，及融會中國與西方為宗旨，而獲得中大學位代表學生對中華文化的尊重、對創造美好世界的抱負。他指，畢業標誌求學階段的結束及人生新篇章的開始，中大教育除提升學生的專業知識，更重要是培養學生成為對社會有責任感、有能力、慎思明辨，並以人民福祉為己任，以同理心、善心及尊敬他人的心，為世界帶來正面改變的人，期待畢業生日後為社會貢獻，並帶來深遠影響。

陳金樑以普通話致辭時又指，希望各畢業生已做好準備、擁抱機會，尤其是國家發展帶來的機遇，著他們不要看輕自己的力量，「每一個小小的行動，凝聚起來便能產生巨大的變化」。

相關字詞﹕編輯推介 中大 畢業禮 段崇智

上 / 下一篇新聞