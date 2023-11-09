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中葵涌村拆屋塌地台石屎壓男工　事主留院一日後不治 (17:31)

【17:31更新】一名62歲男工人昨（8日）早在中葵涌村清拆村屋時，身處的地台突然傾側，他墮下並遭石屎壓傷，昏迷送院。受傷男工延至今早（9日）6時12分證實不治。

遭石屎壓斃工人張錦添，遺下3子女及六旬妻子，據其孻仔表示，事發後判頭及承建商未有主動接觸家屬，他促公司盡快交待事件，亦望公司向患有腎病的媽媽提供生活補償，兒子哭指「（爸爸）是最錫我嘅男人」，對事件難以接受。

張與妻子結婚逾30年，張數年前從內地來港定居，與妻子同住於粉嶺一公屋單位。兩夫婦育有兩女一子，三人各已自組家庭。兒子表示昨獲悉事件，由廣州趕赴來港了解，醫生當時指父親胸口遭石屎壓住，心臟一度停止40分鐘致腦細胞死亡。他稱父親過往未從事與地盤相關工作，曾做電器維修，數年前來港主要送派遞，「我一直以為佢做緊好輕鬆工作，出咗事先知喺呢個地盤做危險工作」，對父親為何發生嚴重事故感到不解。

他遂指，該項工作由父親的「麻雀友」潘生介紹，稱「有個屋仔要幫手，去執下嘢」，故上月27日開始到上址開工，至事發當日已工作十日，日薪1200元，惟仍未出糧。不過張生指，媽媽知悉父親於地盤工作，雖未知與房屋拆卸相關，但怕工地易生事故，曾出言勸退，故昨日為最後一日到地盤上班，詎料發生事故。

張生表示，父親需承擔生活開支，他透露其61歲母親十多年前患有腎病，至數年前病情開始惡化，腎的功能僅剩下兩至三成，醫生指需考慮換腎，他曾向內地醫院問價，約為70萬。母親現時每月需到內地取藥，連同醫療開支生活費達1.5至2萬元，而父親同時亦需照顧鄉下八旬母親及患唐氏綜合症的妹妹，「都唔敢同（婆婆）講，都唔知點返去」。

張生指昨日趕赴醫院，未見判頭等人，解鎖父親電話方聯絡到其公司，今早相約判頭潘生、承建商等人會面欲了解事故，「佢同我講咗好多好專業、好技術性啲嘢，而我係一頭霧水，完全聽唔到」，只知道父親是切割鋼筋時肇禍，他與家人認為事件涉及嚴重安全事故，「一直有個疑問，點解冇咩安全措施，因為做危險工作，要確保自身安全。」雙方溝通期間，對方亦未主動提出協助，包括恩恤賠償。他表示爸爸離世後媽媽失去老伴，生活缺乏保障，他希望公司向患有腎病的媽媽提供生活補償。他批評公司未有即時與家屬聯絡，缺乏責任感，對方雖解釋事後需落口供、與政府當局聯繫，「但你冇理由3至4小時，連打一個一分鐘嘅電話都冇」。

事發在昨早9時許，姓張事主獨自在村屋一樓以燒焊工具切斷該層的地板鋼筋，當切至剩下兩條鋼筋時，地台突然傾側，3塊體積約兩呎乘一呎乘一呎的石屎墜下，壓住其下肢。消防坍塌搜救隊救出昏迷男工，其頭及腳受傷，先送往仁濟醫院，再轉送瑪嘉烈醫院搶救。

涉事村屋屬新界豁免管制屋宇，由地政總署規管，毋須在拆卸工程前向屋宇署交拆卸圖則及審批。工權會總幹事蕭倩文表示，拆卸村屋工程同樣有危險，目前村屋監管要求較不嚴謹，制度有漏洞。

張錦添妻子中國銀行戶口：

CHAN S** T**

01258410340149

 

 

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