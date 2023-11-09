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教協完成解散前核數 　9.5萬會員各獲派3190元 (17:00)

香港教育專業人員協會（教協）在2021年9月通過啟動解散程序，經過逾2年時間變賣資產及核數，現有3億元資產，教協會按照會章「均分餘款」規定，將向9.5萬名合資格會員及榮譽會員，每人派發3190元，合資格者可在即日起登記領取。教協理事會發言人表示，當派錢程序完成後，教協便正式向勞工處職工會登記局提出解散要求，1973年成立的教協屆時便正式完結。

教協在停運前持有4項物業作會址及經營超市，教協已將物業出售得獲款餘約4億元，而扣除停運後要遺散200多名員工，及支付商業夥伴貸款、提供斷約賠償，加上核數費用及繳付稅款等開支，現餘下約3億元資產。

教協理事會發言人指，於2021年8月10日當日是正式會員或榮譽會員，並且其後沒有退會者，才符合領款資格，人數料為95240人，各得3190元。教協已委聘合資格的私營機構凱晉企業顧問有限公司處理手續，將透過發電郵、短信、信件等不同方式通知會員，向會員提供網址連結，會員即日起有一個月時間登入網址登記，待服務公司核實後，可以透過銀行轉帳或以領支票方式，把款項發送會員，預料需時數個月時間。

教協在2021年7月下旬遭內地官媒抨擊為必須剷除的「毒瘤」，官媒亦斥教協曾涉違法行為，教協在當年9月通過停止運作，並啟動解散程序，教協時任會長馮偉華當時表示心情沉重，「但希望大家都能平安」。 

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