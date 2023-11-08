重建荔枝角收押所涉款逾55億　議員質疑造價高昂如同建五星級酒店 (19:08)

議員龍漢標指，扣除「智慧監獄」開支，810個收容額佔約49億成本，相當於每個收容額成本需約610萬，形容每平方米560元的造價「等於起一間五星級酒店」。卓孝業指，觀感上單位造價高，但認為難以用興建酒店直接比較，因收押所對保安要求相當高，間隔亦較密，與一般居住面積不同。他亦解釋，重建項目涉及「智慧監獄」相關系統費用約5.45億元，佔「家具和設備」開支中的53.64%，囚室及囚倉佔樓面面積約45%；診所範圍，包括興建負壓隔離室、手術室、探訪室和等候空間等佔35%；其餘2成用地作數據中心等行政用途。

議員何君堯就質疑，重建計劃不應是興建「五星級監獄」，令「囚犯一入唔想走」。他指現時已預期財赤逾千億，質疑當局未有考慮量入為出，又形容收押所設負壓病房、牙科等設施屬「幾好服侍」，「我哋喺出面都無呀，要等，你係裡面仲有條快Queue畀你？」他同時批評設宗教設施及圖書館等屬「多餘」，認為立法會的設備也不及收押所。何君堯亦認為，與其增設親友室及探訪室，倒不如增加遙距審訊及探訪設施，又指壹傳媒創辦人黎智英及初選案被告戴耀廷等人亦曾在荔枝角還押，認為有「集體回憶」，反問「點解唔保留？」卓孝業對此表示沒有回應，會稍後與何詳談。

另一名議員陳沛良則關注，擴建收押所後能否應對未來需求，卓孝業表示自2016年起還押人每年上升，2021至2022年更因「特殊原因」大增，經評估及考慮在囚人口等因素後，相信約需2600至2700個還押位置，而其他懲教院所使用率僅約7成，有信心足以應付。

工聯會鄧家彪就指，懲教署因工作環境等因素，難以招募人手，故關注「智慧監獄」能否減少人手需求，卓孝業指系統可取代部分人力，例如以機器人巡查或利用儀器檢測生命體徵，不過部分涉及需要懲教人員走進囚室處理的工作仍不能取代，又指重建後預計囚位較原本增加超過1倍至800多個，但人手方面只增一半，相信「智慧監獄」有助適量減少人手，重建後亦會改善工作環境。懲教署副署長吳超覺也表示，系統可取代現職懲教人員晚間每15至20分鐘巡察囚倉的工作，減省工作壓力。