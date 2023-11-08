家中爭執斬傷兒子　七旬漢囚4年 (18:15)

現年74歲被告余君民曾在工廠工作及任職保安，他還押在小欖精神病治療中心。精神報告顯示，被告患嚴重抑鬱症狀。事件揭發被告幼子有自閉症狀，他接受藥物治療後已改善異常行為，例如不再大力關門。

法官認為，如果及早發現幼子有精神問題，可避免兩人關係緊張。法官考慮到被告於2012年中風，容易激動及因瑣事和幼子起衝突，他在疫情期間未有出門遠足紓壓，以6年為量刑起點，就認罪扣減三分一刑期；對於幼子原諒被告則不予量刑比重。庭上透露，幼子將來和被告分開居住。

案情指出，被告與妻子及幼子（案發時39歲）居於山景邨景榮樓一單位，被告和幼子多年來關係欠佳，經常吵架。2022年4月24日早上，幼子開啟櫃門意外撞到電視機，被告見狀責罵他是否想打破電視機。兩人繼而爭吵，被告激動之下拿起圓櫈，遭幼子奪去。

被告再將幼子逼入廚房，持刀斬他左臂兩下，幼子阻擋不果，其右臂和前額受傷，並感暈眩。幼子手臂傷口長達十厘米及有骨裂，需入院動手術，約十日後出院。被告警誡下承認出於衝動才用刀斬幼子。