涉「洪門宴」案　王詩雅稱如實交代行蹤　質疑衛生署職員語言能力差 (17:06)

「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初隱瞞行蹤的案件，今日（8日）於九龍城裁判法院續審。王詩雅供稱，當晚友人為她介紹買茶葉的客人，故她前往干諾道西155號，在房間內與他們「沖茶、飲嘢、傾計」，其後與友人前往派對。王堅稱如實交代行蹤，但當初衛生署人員不是從頭至尾地查問行蹤，而是逐個環節地問。
被告王詩雅（現年38歲）自辯稱，2022年1月3日，她早上11時出門，先到美容院進行兩小時按摩，其後回茶行鋪頭，由下午2時半工作至傍晚7時，再徒步前往IFC購買禮物。其後，王乘車到干諾道西155號外，由友人帶領她入一個房間內，當時房內有3名人士，王與他們待至9時許才動身前往派對。
王堅稱，她從沒向衛生署人員說過自己由家前往派對。王又指，同年2月18日，她向衛生署錄取供辭，其間多次想更正供辭內容，包括指從西環高樂花園前往、沒有說過由家出發等。惟調查員張龍昌指「意思差唔多就得」，幾經僵持下不果，王最終妥協。王又指，由於張的言語能力不佳，令她需要擇另日錄取餘下供辭。
控方質疑，既然王對於保護個人資料的警覺性高，為何在第一次與衛生署人員通話又主動提供資料。王表示，當時見對方能夠指導她上載安心出行記錄，才暫時相信對方，而她選擇接聽已盡了最大責任，並指當時面對至少3通電話同時打入，「我聽電話疾下疾下，喺竹篙灣，本身訊號差，我喺用手提，唔喺固網呀，每通電話都要好辛苦下完成。」