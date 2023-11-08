20男涉非法賽車被捕　包括持學牌司機 (17:12)

警方指，被捕人報稱商人、技工及廚師等職業，當中並未涉及現役及前車手。調查所得，未有證據顯示被捕人過往有與非法賽車相關的刑事紀錄，亦相信案件沒有涉及有組織活動及賭博。而車輛是否涉及改裝，則有待調查確定。

新界北總區交通部執行及管制組總督察蘇志偉指，新界北反非法賽車組過去兩個月展開反非法賽車行動，以情報主導，配合科技搜證，在區內非法賽車黑點，例如新娘潭路、荃錦公路、屯門公路、吐露港公路等，部署偵速及錄影功能的鐳射槍以及隱形戰車搜證。行動期間，警方共偵緝10宗懷疑非法賽車案件，其中9宗涉及21輛私家車，1宗涉及2輛電單車。23輛車在涉嫌在荃錦公路及新界北主要公路以極高速行駛，互相追逐，其中有私家車在荃錦公路一段限速50公里的路段以時速高達120公里行駛，也有私家車於屯門公路一段限速80公里路段以時速高達168公里互相追逐，超過限速一倍速度，漠視其他道路使用者安全。

新界北總區公衆活動調查組總督察張楚健續指，警方調查後，鎖定涉案司機及車主，昨日（7日）凌晨至今，新界北總區人員在全港多個地方展開拘捕，以涉嫌賽車、危險駕駛、駕駛時沒有第三者保險等罪名拘捕20名本地男子，他們年齡介乎20至60歲，警方又扣查16部車輛作進一步調查，包括14部私家車及2部電單車。所有被捕人正被扣查，其中6人將被落案起訴，明天在粉嶺裁判法院提堂。警方將向法庭申請暫時沒收所有被控人士的駕駛執照，直至整個司法程序完成為止。無被起訴者將獲准保釋候查，警方不排除稍後會有更多人被捕。張楚健强調，交通罪行發生後，即使司機沒有在現場被即時截查，都不代表可以逃避刑責。

現場所見，被扣查的車輛涉及品牌包括本田、保時捷及奧迪等。據悉，被捕一名20多歲男子持學習駕駛執照，亦有其中一輛涉案私家車貼有「P牌」。10宗案件中，有4人同時於荃錦公路高速行駛，亦出現切雙白線等危險行為。新界北警區於2023年共接獲21宗涉非法賽車的投訴，比去年的46宗有下降趨勢。