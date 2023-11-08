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謝展寰：大型地震或海嘯等情况才應用緊急警示系統 (14:40)

本港早前遇上世紀暴雨，至於耗資1.5億元設立的「緊急警示系統」，環境及生態局長謝展寰表示，市民現時可從電視、電台等多個渠道接收資訊，緊急警示系統將用於「平時不太關心的情况」，例如大型地震或海嘯等，認為若政府打算發出的資訊可經一般渠道接收，當局看不到有啟動緊急警示的需要，承諾天文台會努力改善預測能力。

另於颱風「小犬」襲港期間，天文台短時間內會改發九號風球，大批市民滯留機場及不同港鐵站。《施政報告》亦提出要強化應對極端天氣能力。實政圓桌議員田北辰建議，以屯馬線走畢全程的75分鐘為標準，當天文台日後在發出九號風球前，提早75分鐘或以上預警。謝展寰指，熱帶氣旋離本港較遠時，天文台已可密切監測，一般可在發出八號信號前兩小時預警，但熱帶氣旋較接近香港時，只要位置和速度稍有細微變化，都會令風力急速變化，就需改發更高風球。他承諾天文台會在可行情况下盡早公布，但難以承諾必須在75分鐘前預警，否則或會帶來「災難性後果」。

謝展寰指，天文台已開發風險為本的決策支援系統，利用人工智能和大數據，分析歷史及實時數據，建立水浸風險預警系統，協助有關部門應變。天文台近年已利用人工智能系統，優化「臨近預報系統」，可於暴雨量到達發出暴雨警告指標時的10至40分鐘發出提示。

至於颱風預警，天文台今年中運用人工智能天氣預測模式，提供風向、風速、氣溫及海平面預告，以製作九天天氣預報或熱帶氣旋路徑預測；今年10月天文台網站亦推出「盤古」電腦模式天氣預測圖，讓用戶了解天氣變化。不過，謝展寰亦指，相關人工智能應用仍屬初步階段，需進一步累積數據，才能了解是否有助提升預報效果。

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