海關打擊跨境轉運冒牌貨　檢市值6700萬元假貨拘3人 (13:31)

海關發現不法分子利用海路走私冒牌物品到海外有上升趨勢，並留意到他們持續以「飛機倉」及「拆貨場」暫存及轉運冒牌貨。海關鎖定多個懷疑涉及跨境轉運冒牌及侵權物品的「飛機倉」及「拆貨場」，展開為期19日的「追跡者」行動，檢獲大批懷疑冒牌物品，當中涉及品牌包括adidas、Nike Air Jordan系列、Dior、LV等，亦檢獲大量蘋果手機配件。

海關港口及海域科貨物揀選及資料研究小組第二隊高級督察倪百禧表示，行動中共偵破7宗案件，檢獲1.5萬懷疑冒牌物品，市值約2300萬元。海關鎖定3隻廣東南沙抵港的船隻，揀選7個分別報稱載有400至5000件手機、波鞋、吸塵機等的貨櫃檢查，最終發現大批懷疑冒牌物品，物品佔整體貨量1至15%，而且冒牌物品涉超過40個知名品牌，大部分物件有獨立包裝，造工不算粗糙，有手袋更有「出世紙」。海關指案件所檢獲的大貨品將經本港轉運至荷蘭、阿聯酋、印尼、伊拉克等地。據了解，附有「出世紙」的像真度高，估計海外銷售的定價貼近真貨。

另外，海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組第一隊調查主任黃子健指，海關亦突擊搜查各區的「飛機倉」及「拆貨場」，共偵破21宗案件，當中19宗的貨物將轉運至歐美、西非、中東及東南亞地區，兩宗涉本地派遞，其中海關於青衣的一個物流公司，檢獲3個載有37件懷疑冒牌衣物的包裹，展關監控遞送行動，並聯繫收貨人，再將包裹送往黃竹坑一工廠大廈內，破獲一個售賣懷疑冒牌物品的迷你儲存及包裝中心，再檢獲懷疑400件懷疑冒牌物品，即場拘捕兩名女子，其中一人為女收貨人，海關相信被捕人利用社交平台開設專頁及經營網站，透過通訊軟件與顧客聯絡，以直播帶貨促銷貨品，涉案人士會於落單後才採購，經包裝後再寄予顧客。

另外，海關亦於青衣一物流公司檢獲5箱，報稱載有逾200件手袋的包裹，於是到觀塘工廈破獲一個樓上零售店，單位內再檢獲懷疑化妝品及手提袋等，拘捕一名35歲負責收貨的店舖經理。涉案店舖主要售賣化妝品及護膚品，亦會為顧客代購手提袋，海關指檢獲的冒牌物品質素較差，售價為正貨一成。

海關指不法分子趁住購物旺季，包括雙十一購物節去轉冒牌物品轉售圖利。另外，海關亦發現不法分子利用偏遠、隱閉的拆貨場裝卸及暫存，企圖增加海關執法難度。海關強調會持續打擊侵權及冒牌活動，呼籲市民應光顧信譽良好的店舖以購買貨品。