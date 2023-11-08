撥200億置業設社福設施　社署暫用1.5億買4個物業 (13:15)

孫玉菡表示，當局設立督導委員會去處理購置物業事宜，購置進度要視乎市場上有否合適物業供應，並考慮消防、無障礙設施、面積及位置，及附近土地用途是否與福利用途協調等細節。他舉例指，設立幼兒中心限制多，如不可離地超過12米、附近不可有娛樂場所等。他又指，明白現時物業市場淡靜，會盡最大努力購入合適處所，當局已於2023/24年度預留逾7億元進行相關工作，但認為不宜就此制訂關鍵績效指標(KPI)。

他又說，過去3年接獲的放售建議書中，約300個物業被評為不適合購入，主因包括消防設施不達標等，業主亦不願改建以符合要求；60個物業的業主收回建議書；8個物業超出產業處提出的合理價格；仍有約70申請正在評估，當中8個已進入最後階段、28個正實地評估及跟進中。孫玉菡指，當局於網站有清晰的清單，列明購買物業後要設立的社福設施，為了盡量用好資源，當局已將較少要求的社福設施列入清單中，以加快購買速度。

對於有議員關注，當局若未能用盡200億元撥款，會否可用於其他社福政策，孫玉菡稱，財委會通過撥款時，對撥款用途有清晰規限，故只可用作購買物業以設立社福設施。