黑幫「泰龍」被殺案　法醫指事主多處受傷　刀斬動脈加速致死 (13:11)

被告梁國忠（54歲）被控2009年8月4日謀殺李泰龍。案發時，死者李泰龍在尖東九龍香格里拉酒店外被車撞前十呎倒地，再被三人持刀斬傷多下。

法醫高永富作供稱，解剖發現死者頭部有星形裂傷及骨折，骨裂從後延伸至前額，再交叉蔓延落頭骨底，並傷及腦部。高推斷傷勢由大力撞擊造成，認為和閉路電視拍攝到的案發經過脗合，死者可能直接被車撞頭或落地受傷，出現急性腦部功能障礙。

高永富續稱，死者手腳共有18處割傷，其中三處較嚴重，左手腕和右前臂分別有10厘米和4.5厘米割傷，左手腕骨和雙手動脈血管均被割斷；右腿約6、7厘米的割傷則切斷肌肉。高表示，死者被車撞後有嚴重頭傷、腦部受創，形容他已步入死亡過程，器官功能逐漸喪失，加上刀傷切斷重要動脈和肌肉，導致死者大量失血，加速死亡。

時任警司、現為警務處副處長（行動）周一鳴下午作供指，他於2011年負責特赦證人林家俊（原名）的認人手續，形容過程公允。周一鳴在辯方盤問下表示，本案並非如兇殺案的一般做法，進行真人的認人程序，而是以相片認人，故印象深刻。對於林家俊在多張相片之中指出被告，周稱，當時問林相簿內有否涉案人物，又提過相簿內可能不包括該人物。