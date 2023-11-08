明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黑幫「泰龍」被殺案　法醫指事主多處受傷　刀斬動脈加速致死 (13:11)

黑幫新義安頭目「泰龍」李泰龍疑遭和勝和「紋身忠」梁國忠報復謀殺案，今（8日）在高院續審。法醫出庭作供指，李泰龍的死因是身體多處受傷，他的頭部骨折和腦部創傷可能被車撞或落地受擊所致，其後他再被刀斬割斷重要動脈，令他大量失血並加速死亡。

被告梁國忠（54歲）被控2009年8月4日謀殺李泰龍。案發時，死者李泰龍在尖東九龍香格里拉酒店外被車撞前十呎倒地，再被三人持刀斬傷多下。

法醫高永富作供稱，解剖發現死者頭部有星形裂傷及骨折，骨裂從後延伸至前額，再交叉蔓延落頭骨底，並傷及腦部。高推斷傷勢由大力撞擊造成，認為和閉路電視拍攝到的案發經過脗合，死者可能直接被車撞頭或落地受傷，出現急性腦部功能障礙。

高永富續稱，死者手腳共有18處割傷，其中三處較嚴重，左手腕和右前臂分別有10厘米和4.5厘米割傷，左手腕骨和雙手動脈血管均被割斷；右腿約6、7厘米的割傷則切斷肌肉。高表示，死者被車撞後有嚴重頭傷、腦部受創，形容他已步入死亡過程，器官功能逐漸喪失，加上刀傷切斷重要動脈和肌肉，導致死者大量失血，加速死亡。

時任警司、現為警務處副處長（行動）周一鳴下午作供指，他於2011年負責特赦證人林家俊（原名）的認人手續，形容過程公允。周一鳴在辯方盤問下表示，本案並非如兇殺案的一般做法，進行真人的認人程序，而是以相片認人，故印象深刻。對於林家俊在多張相片之中指出被告，周稱，當時問林相簿內有否涉案人物，又提過相簿內可能不包括該人物。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞