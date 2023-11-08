卓永興：無意以累進方式計子女免稅額　質疑養育小朋友要數百萬元之說 (12:04)

自由黨張宇人表示，政府不應只考慮支出而忽視可能帶來的收入，稱一個5人家庭會外出用膳遊玩，「唔係淨係收少42億，而喺第二度收多咗幾多錢。」他又以自己為例，稱第3名子女出生後5年內，其收入增加10倍，「如果你淨係睇我收少咗，但你又唔睇會搵多咗而會畀多咗稅喎，咁你就計錯咗數」。卓永興認為，生育與收入增加非必然關係。

邵家輝亦提議當局向基層市民的每名新生嬰兒每年發放4萬元獎勵，直至其年滿5歲至6歲。卓永興說，有關開支或達數百億元，屬龐大財政負擔，亦非善用資源，又指若只向基層家庭發放獎勵金，會引起額外行政支出，重申奬金只屬鼓勵生育措施的其中一環。

房委會將推出「家有初生優先選樓計劃」，預留10%單位配額，讓有新生嬰兒出生的家庭抽籤及優先選樓。民建聯李慧琼稱，很多人都指在香港社會培養小朋友需要數百萬，認為房屋及教育為影響年輕家庭是否生育的核心因素，建議應考慮讓有小朋友的家庭優先認購居屋，或設「居屋輪候冊」，卓永興稱會與房屋局反映，研究實際影響。他又對培養一個小朋友需要數百萬的說法存疑，認為有關說法深入民間會「嚇親」很多年輕家庭，稱2022年有3.3萬名新生嬰兒，「我諗個啲家長都唔係諗住，增添一個家庭成員，我要預備未來唔知幾多年要拎400萬、600萬去培養佢」。