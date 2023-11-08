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慢病共治參與醫生較預期少　彭飛舟：醫生需時了解　料參與人數將增 (11:28)

慢性疾病共同治理先導計劃將於下周一（13日）起推出，年滿45歲沒有已知糖尿病或高血壓病歷市民，屆時可到全港18間地區康健中心登記參加，配對家庭醫生作篩查跟進。參與醫生人數截止昨日達337人，較政府預計的1000人少，基層醫療健康專員彭飛舟今（8日）在港台節目表示屬正常現象，指現時大多醫生處理偶發疾病，若要轉型為長期保持醫患關係，醫生需時了解，相信隨著化驗和藥物資助等資料在網上公布，參與的醫生會陸續上升。

香港西醫工會長梁漢輝在同一節目表示，政府建議的150元共付額合理，計及政府資助每宗診症166元，即診金約300多元，與一般診金相若，但對大部分醫生而言並不吸引。他指，業界現時持觀望態度，主要關注補貼、共付額及與局方對接等詳節。

對於醫生參與的誘因，彭飛舟認為計及政府資助每宗診症166元及150元的建議共付額，若加上百多元的藥物資助金額和獎勵機制，合共約為430多元，認為金額足夠，當局未來亦會檢討。至於有指醫生分布不均，個別地區不足10名醫生，彭飛舟認為本地私人醫生執業有區域性，本身某些區已較多醫生，本來45歲或以上巿民亦習慣跨區活動，故計劃帶來更大彈性。他又指，選擇醫生並非單看區域，也涉不同因素，未來會研究讓更多家庭醫生參與計劃。

被問到共付額的差異，例如有部分地區醫生要求病人支付800元共付額時，彭飛舟指，現時8成參與醫生的共付額收費都是150元或以下，市民可自行選擇。而計劃中有3成醫生來自連鎖醫療集團，彭表示，私人醫生有不同營運模式，關鍵是以一對一形式配對醫生和病人，認為醫生的背景、診所營運方式等影響未必太大。 

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