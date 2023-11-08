中葵涌村工人被石屎壓傷　昏迷送院 (15:31)

傷者62歲姓張，頭及腳部受傷。警方經初步調查，張在上址村屋進行清拆工程期間，地台懷疑突然傾側，其間3塊約兩呎乘一呎乘一呎的石屎墜下，壓著張下肢。案件列作工業意外—有人意外受傷。

據了解，今早約9時，姓潘判頭連同姓張傷者及其他工人進行拆卸工程，其後張獨自走上一層用燒焊工具切斷上層地台的鋼筋，切割至剩下兩條鋼筋時，地台突然倒塌，張下身被石屎壓住，現在轉往瑪嘉烈醫院治療，正進行手術。

地盤判頭潘先生表示，姓張事主原在村屋一樓以風煤切割鋼筋，潘估計「都唔係主力（牆）嘅」，惟事主所站立的地台突然傾側，地台上大批泥頭「碌落來」壓住事主，該塊10呎乘8呎、約6吋厚的地台石屎板則打斜，沒有壓到事主。他說事主最初仍清醒，叫嗌時有反應，自己與其他工友分別報案及搬開泥頭，「拿拿臨救佢」。他說，工程在上月27日展開，預計個半月至2個月完成拆屋，事主在此開了10日工，之前並非在此工作。

現場消息指，工程合共要拆除中葵涌村37至40號共4間村屋，事發為38號村屋，建築原高三層。現場所見一樓及二樓大致已被拆除，事主工作的一樓地台位置，與地盤範圍內有大批石屎及磚塊。