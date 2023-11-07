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未達門檻具才華彈性收生增至10%　VTC盼吸納專長學生　會評估是否有能力完成課程 (22:18)

專上院校准取錄不達最低入學資格但非學術範疇表現傑出的學生，有關「特殊收生學額」由以往全校3%，上調至本學年10%。職業訓練局（VTC）配合有關調整，未達入學門檻的學生，如在科技創新、工程、藝術、音樂、體育、烹飪、社會服務或領袖才能等取得成就，可獲特別考慮。

VTC 2024/25學年各級課程周四（9日）起至2月29日接受首輪報名，提供逾140個課程共超過1.3萬學額。VTC高級助理幹事郭展幹稱，鼓勵同學報名時，將非學術成就相關文件上傳至申請平台，VTC會檢視或安排面見，了解同學志向及專長，以作特別考慮。他稱，現時絕大部分同學持符合門檻的DSE成績入學，VTC希望在10%「特殊收生學額」彈性下，吸納某方面有專長的青年，強調過程會評估學生是否展現對學科有興趣，且有能力完成課程，「個閘一定會守」，又說沒有為「特殊收生」比例訂目標。

香港資訊科技學院下學年有首屆學生

上月公布的《施政報告》提出，支持VTC成立「香港資訊科技學院」，為資訊科技界別提供職前及在職培訓，回應業界人力需要。香港資訊科技學院（HKIIT）院長許仁強稱，目前暫未以「香港資訊科技學院」名義收生，會待香港學術及職業資歷評審局批准後，原先由IVE提供的資訊科技和相關科技課程，將由HKIIT營運，料下學年提供11個高級文憑、兩個基礎課程文憑等。他稱，目前HKIIT仍在籌劃不同工作，計劃年內有新logo，而下學年HKIIT學生仍需分布各院校的校園上課，未來會與政府溝通，希望改建現有IVE校園，集中提供HKIIT課程。

VTC計劃下學年辦4個新課程，包括數據科學及人工智能高級文憑、電腦及數據工程高級文憑、寵物護理及保健高級文憑、遊戲為本學習高級文憑。寵物護理及保健高級文憑提供寵物店營運、寵物美容及造型、寵物食品營養學等內容。

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