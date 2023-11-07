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六次上門收330萬騙款　兩男涉3宗電話騙案公廁被捕 (15:15)

警方昨拘捕兩名男子，涉嫌以「猜猜我是誰」方式假扮3名71至88歲老婦的兒子，以騙取保釋金，並六度到其中一名事主家中收取合共330萬元騙款。警方暫起回約16萬騙款。

警方沙田警區刑事部高級督察尤運生表示，一名71歲老婦接獲陌生男子假扮其子來電，訛稱因打架被捕，急需保釋金，事主不虞有詐，六次讓騙徒上門收款，合共損失330萬港元，及後因沒錢而致電兒子求證，才發現受騙及報案。

警方經調查後，昨在荃灣西樓角路公廁拘捕兩男（33及20歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」，並在兩人身上檢獲兩萬元美金。警方相信，其中一名被捕人昨日曾到馬鞍山及屯門區，以同樣方式向兩名長者收取總值約24萬元騙款，再到荃灣區交騙款予另一被捕人。兩人正被扣留調查，警方不排除更多人被捕。

警方沙田警區刑事部高級督察何灝庭表示，留意到詐騙集團不惜工本去招募「前線死士」，透過社交媒體以「低付出高回報」吸引年青人，亦會提供車馬費及手提電話，報酬一般由數百至數千元不等，年青人從事主收取騙款後會交予集團中層，中層則會將騙款購買虛擬貨幣，增加警方執法難度。

警方重申，任何人如觸犯「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。警方呼籲，青少年切勿因「賺快錢」而以身試法，家長、親友、老師如意識到他們有可疑行為或者可疑收入，應及早介入；而懷疑墮入騙局，可致電警方防騙易熱線18222。

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