廿歲男認刀襲「黃店」東主　求情指有精神病「覺得黃絲欺凌」 (13:39)

辯方求情指，被告馮志達（現20歲）的母親有精神病，經常有幻覺，他處於邊緣智商，性格極內向，曾有「好唔好嘅經歷」，他自青少年時期患有精神病，有許多奇怪想法，例如幻想自己是國家主席，計劃殖入非洲人的基因，令中國人體格強壯打勝仗；被告對他視為欺凌中國的美國及日本抱有仇恨，而社會事件引爆他對過往欺凌者的仇恨，對美國和欺凌者的仇恨與「黃絲」混為一談，故「覺得黃絲欺凌佢」。被告現知道其精神問題，對事主非常抱歉，撰求情信道歉。

被告承認的案情指，曾姓事主與丈夫經營在慈雲山嘉華大廈的「八道餐廳」，與被告互不相識。2022年8月24日上午約10時，被告進入餐廳，事主招呼被告時，對方突然拿出一把刀刃長約11厘米的刀，斬事主頭部兩下，事主流血跑走，但被告再衝向她用刀刺其右肩。徐姓食客見事主受傷倒地，最終制服被告，及後被告冷靜下來丟下刀。

被告被捕後在警誡下稱，「八道餐廳」是「黃店」，他的政治立場不同，所以不喜歡該餐廳，沒特別與誰積怨。被告又指在16歲時得知自己性無能，開始計劃施襲，一個月前買刀；事主送院，發現頭皮、右頸和右肩有裂傷，她接受治療後同日出院。