瑞銀前聯席董事多次假名開戶盜逾1400萬　認罪囚7年 (13:38)

案情指，被告林忠耀（現42歲）於2019年12月至2020年10月擔任瑞銀聯席董事（associate director），為瑞銀香港及新加坡部門一個項目的負責人，負責賠款予早前濫收費用的客戶。內部調查發現，該項目將逾1466萬港元轉帳予沒有業務往來的第三者，包括「Yow Wayne」和「Koh Pang An」。

調查揭發，「Yow Wayne」和「Koh Pang An」為瑞銀客戶的名字，被告曾改名成上述兩人，以兩人的名義開設戶口，收款後改回自己的真名。被告亦利用公司款項購入名牌手表和手袋，再出售名表套現。此外，被告名下的戶口，曾收到不知名者存入共逾262萬港元，存項不久就被提取。被告案發時月薪為7.7萬港元，其存款情况和收入不相稱。至2020年12月，被告在機場被捕，身上攜有英國海關批出的居留權信件、攜帶狗隻移民的文件，以及多隻勞力士手表序號。

辯方求情透露，被告的妻子已移居英國，因移民規定須在英國逗留滿一年，沒有到庭旁聽。暫委法官游德康判刑表示，被告利用項目負責人的身分謀取私利，他被捕時明顯已準備潛逃，「陪同妻子和小狗一起享受盜竊的成果」，加上他是洗黑錢計劃的主腦，本案屬精心策劃，就4項罪名判囚7年。