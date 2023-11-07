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律師行前合夥人涉性騷擾女律師　申請擱置事主匿名令 (12:46)

一名前律師行男合伙人被指「情感操控」初出茅廬的女律師，匿名事主早前入稟區域法院，控告對方違反《性別歧視條例》，要求書面道歉及賠償。男合伙人一方申請擱置事主的匿名令，區院今（7日）開庭聆訊，男合伙人指案件涉及醜聞，事主方則認為相關事項無迫切性。法官梁國安將申請押後至明年1月12日處理，並指示雙方期間呈交誓章和回應。

申索人X透過私人律師入稟，答辯人為Stefano Mariani，中譯麥朗。答辯方申請擱置X的匿名令，指案件涉及醜聞，但現時只得X可匿名，且她的誓章有誤導之嫌。申索方則表示反對，同時申請押後，指答辯方的誓章逾百頁需時審閱，部分內容需翻譯予母語是英文的X。申索方提到，X因事件情緒不穩，索取指示更困難。

答辯方望盡快處理申請，稱答辯人同樣因事件受苦，認為申索方已有充足時間準備。法官考慮後定下時間寬限，指示雙方下月呈交誓章和回應，聆訊則押後至明年1月。

據X的入稟狀，答辯人塑造自己為法律界舉足輕重的人物，讓事主相信二人發展關係有利其事業發展，利用其純真和入世未深。她並非完全同意二人關係，但擔憂遭答辯人報復，前途盡毁而一直啞忍。其後X感染HPV病毒，懷疑是答辯人傳染，答辯人得知後不斷淡化事情，又強行與X肛交。

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