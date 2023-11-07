譚耀宗指若美國落實制裁　國安案將無可選擇交內地　質疑美國或「幫倒忙」 (12:33)

國安法55條列明3種例外情形下，包括案件涉外國或者境外勢力介入的複雜情况、特區政府無法有效執行國安法的嚴重情况，以及國安面對重大現實威脅下，經特區政府或駐港國安公署提出，並獲中央人民政府批准，由駐港國安公署對國安法規定的危害國安犯罪案件行使管轄權。

譚耀宗認為，雖然現階段尚未落實制裁，但要防患未然，警告美國「唔好亂嚟，你以為咁可以『幫到』某個人、某個案？可以維護呢啲觸犯國家安全罪行嘅人？幫佢唔到呀。可能仲害咗佢、累咗佢」。他指提出制裁的做法針對法官，「你話唔受（壓力），但做法明顯干預」，故已屬於威脅，認為向法官及檢控人員施壓，或令審判受影響。

他強調並非指國安案件移交到內地會「衰啲」，而是當案件需要上升至國安公署立案偵查、由中央人民檢察院、最高人民法院指定的機關行使檢察和審判權，上升至中央層次，令外國無法干預。他又指，國安法55條絕非兒戲，屬國安法立法時留下的「保險掣」，亦相信目前中央「唔係想咁做」，但希望說明國安法有此機制，向美方「提醒吓」。