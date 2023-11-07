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區議會選舉｜曾國衞：三會提名非篩選　增「入閘」難度理所當然　不成功者不應歸咎制度 (11:40)

區議會選舉下月舉行，部分政黨建議改善新設的三會提名機制。政制及內地事務局長曾國衞表示，三會提名機制下，參選人要「入閘」的確較困難，屬「理所當然」，認為正反映提名機制發揮應有作用，形容機制並非篩選。

立法會政制事務委員會轄下的「完善選舉實務安排事宜小組委員會」討論公共選舉提名安排。新思維議員狄志遠關注三會提名安排，質疑有政黨背景者不願提名其他黨派人士，亦有三會成員抱觀望態度而未提名。曾國衞回應指，以往提名程序太容易，令非愛國愛港或無地區經驗者都進入選舉並「騙取議席」，要確保愛國者治港就要相應制度設計，由「信得過嘅人」協助「隔走」非愛國愛港或無能力者，亦再由資審會判斷是否擁護《基本法》及效忠特區，故新提名安排的確比以前困難，屬「理所當然」，證明機制發揮應有作用。

曾國衞又表示，從來爭取市民信任都要身體力行，未能獲足夠提名者應先檢視自己，「將唔成功嘅情况歸咎於制度問題，就唔會進步」。他亦形容提名機制並非篩選，而是爭取得信任，「你自己話自己叻無用，要令人明白，令人信服」。

「既要清一色 又要五光十色」

民建聯議員陳勇就關注，外界認為今次選舉缺乏「火藥味」，當局如何提升選舉吸引力。曾國衞就稱，確有人質疑是否搞「清一色」，他強調「既要清一色，又要五光十色」，即「清一色」愛國者，以及「五光十色」的不同光譜和不同專業界別人士參與。曾國衞認為，愛國者之間並非完全沒有競爭，相信參選人會「各顯神通」。

另一名民建聯議員林琳就稱，有人為爭取提名，到三會委員寓所外「撳鐘」，騷擾三會委員家人，批評有關人士「唔知自己衰喺邊一度」。曾國衞形容屬急進做法，得不到提名之餘會令人反感，稱有需要可報警求助。

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