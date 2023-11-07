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元朗車房凌晨三級火　消防近4小時救熄無人傷 (11:35)

今日（7日）凌晨零時許，元朗公庵路白沙村一間車房突然起火，並傳出爆炸聲，大量濃煙冒出，驚動附近村民報警。消防接報到場開喉灌救，由於火勢猛烈，並波及鄰近貨倉，於35分鐘後將火警升為三級火，增派人手協助撲救。消防同時協助疏散30名居民及4隻狗到安全地方，火警約於凌晨4時被救熄，事件中無人受傷，初步火警無可疑，起火原因仍有待調查。車房內多輛汽車焚毁，車房東主獲悉事件後趕返現場協助調查，另隔鄰受波及的單車貨倉亦嚴重焚毁，損失有待點算。

據村民李女士指，她與家人住在車房附近，指火警發生時不斷傳出爆炸聲，於是與家人一同疏散。她稱車房開業10多年，與東主相熟，得悉他飼養3隻狗，其中一隻由消防員救出，並交予她代為照顧，其餘兩隻仍未尋獲。

消防處新界北西區消防區長施文煜表示，消防處於凌晨零時14分接獲火警報告，指公庵路白沙村一間車房起火，消防於8分鐘後抵達現場，火場面積約20米乘30米，並波及一幢三層高村屋，共疏散約30名居民。消防於凌晨零時49分，將火警升為三級，共派出147名消防員及救護員，動用3隊煙帽隊、3條喉進行灌救，期間動用滅火機械人協助尋找熱源及無人機作高空視察。火警至凌晨4時左右大致救熄。

施又指，由於火場面積頗大，多個倉庫內裡滿佈雜物，包括汽車、汽車零件及單車等，加上火勢非常猛烈，及火場離水源約400米，增加救火難度，火警原因有待調查。

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