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土力工程處電子化高中地理科支援教材套　加入虛擬地質考察路線等及岩石高清相 (17:42)

土力工程處與教育局投放100萬元，更新2008年為高中地理科課程製作的「教學支援教材套」並電子化，今（6日）推出中學地理數碼學與教資料，供師生及公眾查閱。土力工程處副處長（港島）張秉業表示，處方正研究如何將教材中涉山泥傾瀉的課題，如本港事發地點、緩減措施及應對方法等，額外抽出作公眾教育。他又指，未來5年約有3萬名學生修讀高中地理科，「成本不算很高」。

由土力工程處主撰的「教學支援教材套」，涵蓋香港斜坡安全、山泥傾瀉、地質及地貌等課題，惟自2008年出版後便從未更新。處方去年建議更新教材，並邀請9名教師擔任顧問討論如何改善。

新教材包括以攝影測量技術拍攝本港常見岩石等高清相、以全景模式拍攝並製作虛擬地質考察路線如糧船灣、蒲台島及東平洲，以及部分涉山泥傾瀉的事發地圖及時序表等。其中，「香港山泥傾瀉簡史」部分則更新至今年9月的「500年一遇」暴雨引發的兩場山泥傾瀉。

率先試用教材的聖公會鄧肇堅中學地理科教師周玉蓮表示，以往教授岩石特質時常須傳閱岩石，惟以一班30人作例，「可能傳至第30個同學，我已經在講解另一款岩石的特質」，認為電子教材有助提升課堂參與度。

土力工程處總土力工程師呂樂心補充，數碼教材可隨時更新，「不用等夠一年才更新一次」，能讓學生了解最新資訊。 

相關字詞﹕編輯推介 地理 土力工程處 教材 教育局

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