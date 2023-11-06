義務導師非禮6歲女童判囚兩年　官指性罪行紀錄查冊機制存漏洞 (18:18)

被告程家倫（35歲）承認於2022年10月12日，在香港仔某社區中心猥褻侵犯6歲女童X。辯方求情稱，被告2018年獲釋後曾報讀建造業議會的地盤管工課程，但因其躁鬱症未能完成。辯方稱被告非刻意犯案，他心存僥倖覺得不會有機會與女童獨處，但最終控制不了自己。

暫委法官高偉雄引述被告背景稱，被告於公開大學英文系畢業，他因另外一宗兒童性罪行案件於2015年被判囚5年2個月。他另被診斷有戀童癖和雙重人格障礙。報告指被告對青春期女生有性衝動，除涉案中心外，被告亦獲其他非政府組織錄取為導師，醫生評估重犯機會極高。X的創傷報告則指她接觸陌生人時較緊張，談及事件時態度迴避，心理狀況仍有待觀察。

法官指被告行為違反誠信，他於眾目睽睽下非禮當時只有6歲的X，其犯案時間不算短，以對X社交造成影響。法官以監禁3年為量刑起點，被告認罪減至兩年。法官判刑後指，現時性罪行紀錄查冊不涵蓋私人和義務工作者，即使相關持份者有意查冊，警方有機會因應法例拒絕，機制存在漏洞，建議擴展至針對兒童及無行為能力人士，防止如被告般無法自制的人犯案。