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義務導師非禮6歲女童判囚兩年　官指性罪行紀錄查冊機制存漏洞 (18:18)

一名男子去年於社區中心擔任義務導師，上課時伸手入6歲女童裙底摸私處，被同場女導師察覺異樣。他承認一項非禮罪，揭發他早年亦以「義教」為名替兩名女童補習時非禮二人，他2018年刑滿出獄，至去年故伎重施犯下本案。法官今（6日）判被告入獄2年，提到被告在上一宗案件會見心理醫生時透露有意繼續擔任導師，當時醫生已明言須阻止，但遺憾地被告仍犯案，不能排除他是看上義務機構性罪行查冊的特點，望相關部門研擴展保障。

被告程家倫（35歲）承認於2022年10月12日，在香港仔某社區中心猥褻侵犯6歲女童X。辯方求情稱，被告2018年獲釋後曾報讀建造業議會的地盤管工課程，但因其躁鬱症未能完成。辯方稱被告非刻意犯案，他心存僥倖覺得不會有機會與女童獨處，但最終控制不了自己。

暫委法官高偉雄引述被告背景稱，被告於公開大學英文系畢業，他因另外一宗兒童性罪行案件於2015年被判囚5年2個月。他另被診斷有戀童癖和雙重人格障礙。報告指被告對青春期女生有性衝動，除涉案中心外，被告亦獲其他非政府組織錄取為導師，醫生評估重犯機會極高。X的創傷報告則指她接觸陌生人時較緊張，談及事件時態度迴避，心理狀況仍有待觀察。

法官指被告行為違反誠信，他於眾目睽睽下非禮當時只有6歲的X，其犯案時間不算短，以對X社交造成影響。法官以監禁3年為量刑起點，被告認罪減至兩年。法官判刑後指，現時性罪行紀錄查冊不涵蓋私人和義務工作者，即使相關持份者有意查冊，警方有機會因應法例拒絕，機制存在漏洞，建議擴展至針對兒童及無行為能力人士，防止如被告般無法自制的人犯案。

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