涉8.31太子站阻差辦公　29歲精算分析師認罪候判 (18:23)

被告許肇彰（29歲）被控於2019年8月31日，在太子站月台上企圖故意阻撓警員33531、7889 及10507。案情指，當晚數以百計示威者在旺角彌敦道聚集，在警方驅散下進入旺角港鐵站大肆破壞，造成逾81萬元損失，亦有示威者擋門讓更多人登上開往太子站的一班列車。

其後，警員33531奉命進入太子站內拘捕示威者，他在月台上制服一名疑犯後，其他示威者衝前及拉走該名疑犯。警員7889及10507遂加入行動，3名警員一同追逐示威者至扶手梯處時，許肇彰將一把雨傘投擲向3名警員。

辯方求情指，案發時被告打算乘車回家，由於港鐵在太子站發出要求乘客撤離的訊號，被告才走出車廂，因一時衝動才拾起地上的雨傘掟向警員。辯方指被告由案發至今4年間受到煎熬，今年升職至助理經理，冀法庭輕判。裁判官指被告學習成績優異，前途應無可限量，惟本案情節嚴重，法庭為他索取相關報告後再作判刑。

另外6名被告顧文軒、葉禮豪、蔡浩賢、郭俊駒、楊啟源及鍾日傑否認襲警、在公眾地方管有攻擊性武器等罪。