玫瑰崗中學建議下學年全校轉讀余振強紀念第二中學 (16:38)

玫瑰崗中學在校網發布長10頁的「常見問題解答」，指校方為給學生正常的學校生活，以及玫瑰崗中學教師可在不同方面（例如學習支援、非華語學生和具特殊教育需要學生的支援、學生的個人成長、其他學習經歷及生涯規劃等）繼續照顧同學，「所有學生及早在同一時間轉學到余二，是所有可能選項中的最佳選擇」；又稱「轉學的學生人數愈多，能轉往余二任教的教師也愈多」。

至於如果少過半數學生願轉到余二，「過渡委員會」會進一步商討，由今學年起至2025/26學年的每學年完結時，每屆中三生都必須轉到其他學校升學，校方計劃聯繫特定學校，包括聖貞德中學、余二、中華基督教會桂華山中學和北角協同中學，並請求該些學校給予玫瑰崗中學的轉學生特別考慮。

校方計劃在周五（10日）安排中一至中五生代表，參觀余二；周六（11日）安排家長參觀余二，本月25至26日安排學生及家長參與余二開放日。

該校「過渡委員會」主席、校監何幼孫神父另去信家長，稱家長周六參觀余二時，有機會與該校校長、教職員和學生會面，掌握該校的辦學理念及其他學校資訊，對該校有更深入的了解，他希望建議方案能盡快落實。