海關檢1.1噸貝殼狀冰毒　市值逾6億元　為歷來最大宗 (16:03)

行動中，海關拘捕3男1女，年齡介乎27至60歲，他們分別是運輸的司機、拆貨場及物流公司的負責人，以及負責將貨物搬入火炭一單位。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔表示，海關早前鎖定一票來自墨西哥、報稱載有海產製品的40呎海運貨櫃，貨物資料顯示，寄貨地址為墨西哥的住宅單位，利用住宅寄運一個貨櫃的海產製品屬罕見，加上南美地區為毒品來源地，故進行檢驗。關員上月26日於葵涌海關貨運檢查大樓檢查貨櫃，打開貨櫃發現內有600多袋海產製品，經X光檢查發現約100袋產品影像異常，混雜可疑物品，打開袋見數十個大小不一貝殼，當中部分外表及顏色與一般貝殼不同，其表面由蠟質包裹，調查顯示樣本對冰毒呈陽性反應，實為偽裝成貝殼的冰毒。

海關跟進調查，發現有人透過通訊軟件指示本地物流將貨物由貨櫃碼頭運送至位於上水古洞一個拆貨場，暫存貨物。經過一連10日的監控遞送行動，上周六（4日）見到有男子於火炭一工廈接收該票貨物，遂將貨物搬運至大廈內一個超過800呎的單位，男子於同日傍晚步出大廈時被捕。該名男子27歲，報稱無業，經初步調查相信他為販毒集團骨幹，負責收貨、看管倉庫及包裝毒品。

海關搜查單位發現大量包裝工具，而貨物的部分包裝已被拆開，相信上址為大型毒品儲存及分銷中心，另又檢獲壓力機及模具，不排除販毒集團將用作處理可卡因等毒品。單位亦存放大量不同大小的紙盒，相信用作區分不同重量的毒品。據悉，毒品部分將供應本地市場，亦不排除寄運至其他地區分銷，被捕男子自9月起租用該倉庫。

海關指不法分子花盡心思，將冰毒製作成大小不一的「貝殼」，外層再用爉質包裹，再混入正常貨物，企圖魚目混珠。海關今年首10個月已緝獲約7.5噸不同類型毒品，比去年同期5.3噸上升4成。