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參選中大校友評議會常委被DQ　兩人申司法覆核尋求推翻決定 (16:15)

參選中大校友評議會常委的3名舊生，早前不獲評議會常委會通過參選資格。被「DQ」的其中兩人上周四（2日）入稟高院申請司法覆核，指常委會沒有說明他們參選資格無效的原因，尋求法院推翻決定，以及頒令宣告決定不合法。入稟狀表示，常委會曾開會討論其中一人的反修例案底，如有機會回應，他會表明對案件有悔意，日後會守法和避免採取暴力手段。

司法覆核申請人為謝煒洛和孫昊賢，建議答辯人為中大校友評議會。入稟狀透露，兩人知悉常委會今年1月召開視像會議，其間閱讀了額外的網上資料和新聞報道，關於謝煒洛於2021年有非法集結、襲警和管有攻擊性武器案底，以及孫昊賢被指於2018年開學禮發表「分裂」言論。常委會閱讀資料後，以7比1投票否決兩人的參選資格。

根據入稟狀，兩人今年2月獲校友評議會主席、選舉主任楊于銘通知參選資格不獲通過，惟兩人沒有機會回應。今年6月，孫昊賢代表103名常委會成員，要求召開特別會員大會討論常委會的權力。楊于銘以電郵回覆稱，需時核對會員資料才能開會。直至入稟當日，特別會員大會仍未召開。

申請方列出多項法律理據，表示《基本法》保障市民的參選權，常委會沒有提供合理機會，讓兩人回應關乎參選資格的資料。入稟狀指，如果謝煒洛有機會回應案底一事，他會表明對犯案有悔意，並解釋他多麼愛香港；至於孫昊賢在《港區國安法》實施之前發表有關言論，如有機會回應，他會確認自己從不主張分裂國家。由於常委會沒有妥當解釋取消資格的理據，申請方質疑涉程序不當。

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