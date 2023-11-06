中學男教師涉非禮女學生　4名事主稱曾被觸碰胸部及腰 (16:05)

被告Y. Y. W.否認於2021年11月至2022年11月期間，在何文田區某中學共13次非禮女童X、Y、Z及J，各事主案發時年約15至17歲。

據控方開案陳辭，4名事主均是被告的學生，被告是她們的數學老師兼班主任。2021年尾，X在班房做數學練習時，感覺有一根手指用力篤她腋下胸部位置，X望向被告，被告立即縮開。其後被告又在2022年初篤X腰部一下，並將其中一隻手指伸進她腋下碰她側胸。

2022年7至9月期間，Y於3次不同日子補課時感覺到胸部從後方被篤，其中2次將手從她腋下伸進她胸部篤了數下，Y曾著被告不要碰她。同年5至9月，Z書寫期間，被告3度用手指從後或旁邊篤Z胸部、1次伸手入腋下篤胸、1次抓和捏Z腰部，其中一次事發後她轉身看見被告垂下右手。

針對J的3次事件，她某天為低年級同學補課時在課室站著和玩耍，被告硬要和J互加Instagram好友，並取走她電話。J欲取回時遭被告阻撓，被告用手抓著並緊壓J腰部數秒。此外，被告又伸手入J腋下篤胸和掃手臂及手掌。學校副校長於2022年11月收到學生匿名投訴，因而揭發事件並拘捕被告，他警誡下保持緘默。