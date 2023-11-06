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5名理大生認校內串謀暴動　案情指被告在閱讀室製作有釘木板 (16:01)

2019年11月理工大學爆發衝突，4男1女理大生被指在衝突爆發前於校內串謀暴動，其中一人為香港U20男子標槍紀錄保持者。5人今（6日）於區域法院承認一項串謀暴動罪。案情指，5人使用理大學生證出入一間閱讀室，並在閱讀室內交談、換上黑色裝束及製作有釘的木板。案件押後下午求情。

被告林子澄（又名林銘堯，現年24歲，下同）、姜祖育（25歲）、姜紹熙（24歲）、陳蘊儀（25歲）、陳卓超（25歲），被控於2019年11月11日與約於11月14日之間，在香港串謀與其他身份不詳的人於香港理工大學及其一帶參與暴動。本身亦是標槍運動員的林子澄早前認罪被撤銷擔保，原擬不認罪受審的另外4人今亦改為認罪。

被告承認的案情指，在案發的11月11日至14日，大量示威者有組織地佔據理大，有人破壞理大的設施，並使用汽油彈、弓箭等物與警方對峙及衝突，亦有人練習使用及製作汽油彈和弓箭，有人用雜物堵塞行人天橋，以及紅磡海底隧道的出入口、暢運道等，令車輛無法通過。

閉路電視及網上片段拍攝到各被告於11月11日，與其他人在理大一間閱讀室內集結，其間姜祖育及陳卓超曾製作有釘的木板，各被告均使用其理大學生證出入；離開閱讀室後，林向警方擲物及對峙，並與姜祖育搬運膠馬架設路障。姜紹熙曾搬運膠馬，並與陳蘊儀指向一部閉路電視及向前方的示威者招手，繼而有人擲物將閉路電視砸壞。陳卓超則拖運膠馬，並手持擴音器站在示威人群中。

11月14日，陳薀儀被拍攝到將噴漆交予姜祖育，姜用以噴黑閉路電視鏡頭，其後姜祖育、姜紹熙穿黑色裝束、蒙面、戴頭盔、掛上濾罐，與身穿便服的陳同行。警方於11月28日控制理大範圍，校內有大量雜物及天拿水等化學品散落一地，部分出入口遭雜物堵塞，有玻璃外牆碎裂，多處遭塗鴉及有燒焦痕跡，紅隧的20個收費亭全遭縱火或以其他方式損壞。

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