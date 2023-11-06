9人涉圍警方大興行動基地認非法集結　部分人住宅大堂被捕 (13:21)

2019年10月30日網上有號召包圍位於屯門的警方大興行動基地，當晚逾200名示威者在基地外叫囂堵路，警方拘捕多人，其中12人被控參與非法集結及違反禁蒙面法。案件原定今日（6日）於區域法院開審，其中9人承認控罪，案情提及部分被告躲避追捕時進入住宅大堂，在進入升降機前被警員截停，另有被告在月台上為掙脫警員而跳入輕鐵路軌。法官將求情押後11月24日，並暫定於12月8日判刑，其間9人均須還押。
承認非法集結罪的9名被告依次為，彭國豪（現年26歲，下同）、張家俊（23歲）、鄧泓祥（21歲）、伍栢衝（24歲）、關善瑜（21歲）、吳筠怡（24歲）、王靜儀（25歲）、兩名分別17歲及18歲男生。18歲男生另承認一項管有攻擊性武器罪，涉及一支鐳射筆。各人餘下的違反蒙面法罪不予起訴。
案情指，當晚8時半，逾200名示威者集結在大興行動基地外，叫喊辱警口號，另有約60名政府支持者聚集在基地正門前，與示威者對罵。警方要求兩派人士解散，政府支持者隨後離開，示威者沒有理會，開始拆毁欄杆及搬至路上架起路障。
警方於9時半展開驅散，示威者四散而逃。其中彭、伍、關、吳及18歲男生一同逃入兆軒苑逸生閣地下大堂內，警員追入住宅大堂內將5人截停，警方在18歲男生的背囊內搜出一支鐳射筆，亦發現5人均非住戶。鄧於輕鐵建生站月台上被截停後，掙扎及跳入路軌，他跑往對面月台時被制服，餘下3人均於建生邨附近被捕。現場片段拍攝到9人於案發時行為，涉及拆毀欄杆、打傘遮掩示威者及用電筒照射政府支持者。
其餘3人，即吳顥筠（20歲)、陳樂期（24歲）及15歲男生則不認罪受審。