9人涉圍警方大興行動基地認非法集結　部分人住宅大堂被捕 (13:21)

承認非法集結罪的9名被告依次為，彭國豪（現年26歲，下同）、張家俊（23歲）、鄧泓祥（21歲）、伍栢衝（24歲）、關善瑜（21歲）、吳筠怡（24歲）、王靜儀（25歲）、兩名分別17歲及18歲男生。18歲男生另承認一項管有攻擊性武器罪，涉及一支鐳射筆。各人餘下的違反蒙面法罪不予起訴。

案情指，當晚8時半，逾200名示威者集結在大興行動基地外，叫喊辱警口號，另有約60名政府支持者聚集在基地正門前，與示威者對罵。警方要求兩派人士解散，政府支持者隨後離開，示威者沒有理會，開始拆毁欄杆及搬至路上架起路障。

警方於9時半展開驅散，示威者四散而逃。其中彭、伍、關、吳及18歲男生一同逃入兆軒苑逸生閣地下大堂內，警員追入住宅大堂內將5人截停，警方在18歲男生的背囊內搜出一支鐳射筆，亦發現5人均非住戶。鄧於輕鐵建生站月台上被截停後，掙扎及跳入路軌，他跑往對面月台時被制服，餘下3人均於建生邨附近被捕。現場片段拍攝到9人於案發時行為，涉及拆毀欄杆、打傘遮掩示威者及用電筒照射政府支持者。

其餘3人，即吳顥筠（20歲)、陳樂期（24歲）及15歲男生則不認罪受審。