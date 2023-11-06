立場新聞案原訂本月15日裁決　改為再作陳辭 (13:14)

「立場新聞」被指發布煽動刊物案在2021年12月首次提堂、2022年10月31日開審，是97回歸後首宗涉及傳媒機構的煽動案。原定20日的審訊，最終增至56日、橫跨8個月，當中有36日為鍾沛權出庭作供及接受控方盤問。案件原定今年10月4日裁決，早前押後至11月15日裁決。

辯方的爭議之一是煽動罪中的的煽動意圖，辯方認為控方須證明被告本身有煽動意圖，並建議採取限於對國家安全構成實際風險的定罪門檻；控方則認為只須證明刊物具煽動意圖，被告的意圖並非控罪元素，而控罪已列明引起對政府、司法的憎恨、藐視等煽動意圖。據網媒「法庭線」早前報道，英國樞密院近日一宗裁決，裁定煽動罪須限於被告有煽動暴力或動亂的意圖。

「立場新聞」被指發布煽動刊物案在2021年12月首次提堂、2022年10月31日開審，是97回歸後首宗涉及傳媒機構的煽動案。原定20日的審訊，最終增至56日、橫跨8個月，當中有36日為鍾沛權出庭作供及接受控方盤問。案件原定今年10月4日裁決，早前押後至11月15日裁決。

辯方的爭議之一是煽動罪中的的煽動意圖，辯方認為控方須證明被告本身有煽動意圖，並建議採取限於對國家安全構成實際風險的定罪門檻；控方則認為只須證明刊物具煽動意圖，被告的意圖並非控罪元素，而控罪已列明引起對政府、司法的憎恨、藐視等煽動意圖。據網媒「法庭線」早前報道，英國樞密院近日一宗裁決，裁定煽動罪須限於被告有煽動暴力或動亂的意圖。