林世雄：因應公眾諮詢結果為中鐵站增3站　相信可提升運輸成效 (11:25)

林世雄於港台《千禧年代》中表示，九龍塘站是觀塘線及東鐵線的交匯點，考慮到將來北部都會區的跨區需要，相信有多條走線對九龍東市民提供不少便利。

另外，政府將於啟德發展智慧綠色集體運輸，林世雄稱啟德郵輪碼頭將為終點站，中間途經3個站，連接到啟德站，但由於成本效益問題，未能接連至他區。他說，暫時未能完全確定運輸系統的建造成本，但由近年內地研發出新系統，相信成本會較以往低，當局明年會作詳細設計及估算，又稱規劃啟德區發展時已預留位置，有空間建設高架道路。

至於政府預料日後營運時會否虧蝕，林世雄說，香港人口密度較高，營運鐵路有「著數」，又指啟德集體運輸系統規模較以往估算時細，營運成本減省，有信心人流方面可做到收支比較好；被問到能否收支平衡，他指要詳細檢視，覺得「雖不中，亦不遠矣」。

林世雄：未有推行「粵車南下」第二階段時間表

「粵車南下」首階段明年初實施，廣東省及澳門居民可駕車到港珠澳大橋人工島的自動化停車場停泊。被問到第二階段會否容許粵車停泊於市區，林世雄重申暫無推行第二階段的時間表，而且要考慮實際情况，如泊車位、道路情况、左軚右軚之別等，「最重要我哋要諗有冇限額？同埋有冇限定一啲地區？例如尖沙嘴人多車多，泊車位一定緊張，係咪去限制佢？」