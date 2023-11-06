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林世雄：因應公眾諮詢結果為中鐵站增3站　相信可提升運輸成效 (11:25)

《施政報告》提出連接元朗錦田至九龍塘站的「中鐵線」設3個中途站，連接東北荃灣、東北葵涌及荃景圍。運輸及物流局長林世雄說，經公眾諮詢及研究後決定增設3站，相信新方案整體運輸成效更好，有助紓緩交通擠塞，方便東北荃灣及葵涌居民。他又說，九龍塘站及日後的錦上路站均屬「樞紐站」，中鐵線打通兩站可會令交通比較暢順，又指增加中途站與中鐵線通車時間無必然關係。

林世雄於港台《千禧年代》中表示，九龍塘站是觀塘線及東鐵線的交匯點，考慮到將來北部都會區的跨區需要，相信有多條走線對九龍東市民提供不少便利。

另外，政府將於啟德發展智慧綠色集體運輸，林世雄稱啟德郵輪碼頭將為終點站，中間途經3個站，連接到啟德站，但由於成本效益問題，未能接連至他區。他說，暫時未能完全確定運輸系統的建造成本，但由近年內地研發出新系統，相信成本會較以往低，當局明年會作詳細設計及估算，又稱規劃啟德區發展時已預留位置，有空間建設高架道路。

至於政府預料日後營運時會否虧蝕，林世雄說，香港人口密度較高，營運鐵路有「著數」，又指啟德集體運輸系統規模較以往估算時細，營運成本減省，有信心人流方面可做到收支比較好；被問到能否收支平衡，他指要詳細檢視，覺得「雖不中，亦不遠矣」。

林世雄：未有推行「粵車南下」第二階段時間表

「粵車南下」首階段明年初實施，廣東省及澳門居民可駕車到港珠澳大橋人工島的自動化停車場停泊。被問到第二階段會否容許粵車停泊於市區，林世雄重申暫無推行第二階段的時間表，而且要考慮實際情况，如泊車位、道路情况、左軚右軚之別等，「最重要我哋要諗有冇限額？同埋有冇限定一啲地區？例如尖沙嘴人多車多，泊車位一定緊張，係咪去限制佢？」

相關字詞﹕編輯推介 林世雄 施政報告 中鐵線 粵車南下

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