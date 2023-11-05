廣華新大樓電線槽鍍層被指不達標 醫管局稱重新安裝或影響 倘物料不符標準才按情况訂更換優次 (23:24)

醫管局續稱，如該等物料未宜立刻更換，會要求承建商採取其他可行補救措施，包括加強檢查保養維修等；局方亦會按合約條款向承建商追討，因物料不合規格而對局方引致的額外開支。

該局稱，有關電線槽主要安裝在工程管道或天花內，病人或公眾人士一般不會隨便接觸到電線槽。該局稱局方委託的獨立專家在實地視察及評估承建商量度方法後指，膜厚計量度鍍層厚度存在不確定性，只可供參考，現場採樣樣本已送往認可化驗室詳細檢驗。

至於網媒「香港01」報道引述醫管局上月22日回覆稱，總承建商等兩次現場抽樣檢測結果合格。醫管局總行政經理（基本工程規劃）黃俊文回應稱，承建商早前提交檢測報告報稱鍍層厚度符合標準，局方遂按照有關資料回覆傳媒查詢，但同時採取非常審慎態度，另外委託獨立專家檢測和符合結果。

該局亦稱，駐工地的專業人員在安裝電線槽前，已檢查承建商根據合約規定提供的品質證明文件，該局上周亦再次去信承建商要求提交正式報告及證明文件，詳細交代有關物料的標準。