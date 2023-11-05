廣華新大樓電線槽鍍層被指不達標 醫管局稱重新安裝或影響 倘物料不符標準才按情况訂更換優次 (23:24)

廣華醫院一期重建工程新大樓近日被指電線槽的防鏽鍍層厚度低於合約標準，醫管局今日（5日）深夜出稿稱，由於該大樓已全面運作，而電線槽亦分布在大樓不同範圍，重新安裝很可能會影響新大樓部分範圍運作；如有關物料不符標準，局方會督促項目顧問及承建商作出評估，在不影響醫院運作下，按實際情况訂立優次更換。
醫管局續稱，如該等物料未宜立刻更換，會要求承建商採取其他可行補救措施，包括加強檢查保養維修等；局方亦會按合約條款向承建商追討，因物料不合規格而對局方引致的額外開支。
該局稱，有關電線槽主要安裝在工程管道或天花內，病人或公眾人士一般不會隨便接觸到電線槽。該局稱局方委託的獨立專家在實地視察及評估承建商量度方法後指，膜厚計量度鍍層厚度存在不確定性，只可供參考，現場採樣樣本已送往認可化驗室詳細檢驗。
至於網媒「香港01」報道引述醫管局上月22日回覆稱，總承建商等兩次現場抽樣檢測結果合格。醫管局總行政經理（基本工程規劃）黃俊文回應稱，承建商早前提交檢測報告報稱鍍層厚度符合標準，局方遂按照有關資料回覆傳媒查詢，但同時採取非常審慎態度，另外委託獨立專家檢測和符合結果。
該局亦稱，駐工地的專業人員在安裝電線槽前，已檢查承建商根據合約規定提供的品質證明文件，該局上周亦再次去信承建商要求提交正式報告及證明文件，詳細交代有關物料的標準。